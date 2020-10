„Sturm der Liebe“-Star Bela Klentze haut Fans mit Hammer-Nachricht um! „Bin schwer verliebt“

DAS ist mal ein richtiger Hammer!

„Sturm der Liebe“ (ARD) gehört zu den erfolgreichsten Telenovelas im deutschen Fernsehen, läuft schon seit 2005 im Ersten. 2020 feiert die deutsche Serie ihr 15-jähriges TV-Jubiläum. Klar, dass da die Fans mehr erwarten dürfen.

„Sturm der Liebe“-Star Bela Klentze (32) nimmt auf Instagram seine Fans und Follower gleich mal mit zu den Dreharbeiten zur Jubiläumsfolgen – und wartet direkt mit einer Hammer-Nachricht auf!

„Sturm der Liebe“-Star Bela Klentze haut Fans mit Hammer-Nachricht um

Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Sturm der Liebe“ ist Bela Klentze zu sehen, mitten in einer herrlichen Berglandschaft. Der 32-Jährige: „Hi, ihr Lieben! Ich bin Bela Klentze, einige von euch kennen mich sicher aus Film und Fernsehen, denke ich. Ich bin grad an einem wunderschönen Set mit den Bergen im Hintergrund und dem wunderschönen Indianer-Tipi da drüben. Und ich darf bei dem tollen Jubiläumsdreh bei 'Sturm der Liebe' dabei sein, was eine große Ehre ist.“

---------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

---------------------

Der Schauspieler (u.a. „Alles was zählt“, „Unter uns“) weiter: „Ein super tolles Team hier, tolle Kollegen, tolle Schauspieler, super-cooler Regisseur.“ So weit, so höflich.

Doch dann kommt der Sunnyboy mit einer für Fans unerwarteten Nachricht um die Ecke: „Da drüben ist meine neue Freundin, die stelle ich euch jetzt auch vor. Sie trägt eine Glocke um den Hals. Ich bin schwer verliebt!“ Wie bitte? Hat Bela Klentze seine große Liebe gefunden? Mit einer Glocke um den Hals?

„Ich bin schwer verliebt“

Die Aufklärung folgt wenige Sekunden später: Seine neue „Liebe“ ist Kuh Olga, die neben dem Drehset friedlich auf der grünen Weide ihr Dasein fristet. „Seht ihr? Das ist die Olga. Zuckersüß.“

---------------------

Mehr News zu „Sturm der Liebe“:

++ „Sturm der Liebe“: Erster Blick auf Franzis Brautkleid – Fans haben nur noch eine Bitte ++

++ „Sturm der Liebe“: Ausgerechnet SIE möchte an den Fürstenhof zurückkehren – „Material schon mal im Kasten“ ++

++ „Sturm der Liebe“: Für DIESEN Mann verlässt Lucy Ehrlinger den Fürstenhof ++

---------------------

Das ist Olga definitiv. Und die weiblichen Fans werden erleichtert sein – nein, der gute Bela hat KEINE neue Freundin! Seine Follower nehmen das Video mit viel Humor. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Da möchte man gerne die Olga sein.“

„Er war schon bei 'Alles was zählt' der Hammer, und super attraktiv ist er auch noch. PS: Die Folge mit dem Außendreh war sehr erfrischend!“

„Ich liebe diese Sendung, ich habe das 'Sturm der Liebe'-Virus in mir drin.“

„Herzlich willkommen, lieber Bela Klentze in Bichlheim! Bin sehr gespannt auf deine Rolle bei 'Sturm der Liebe'. Dann steht das neue Traumpaar ja schon fest mit Olga. Wünsche dir einen erfolgreichen Einstieg und viel Spaß am Set! Das ist ja dann gleich mega-spannend, dass du beim Finale dabei bist.“

Na, wichtig ist, dass die weiblichen Herzen weiterhin hoch schlagen dürfen, wenn Bela in „Sturm der Liebe“ auftritt.

---------------------

Weitere Top-Themen:

++ Erdogan-Regierung geht rücksichtslos gegen Kritiker in Deutschland vor – diese Politiker wollen jetzt handeln ++

++ Wissenschaft: Unfassbare Entdeckung – DIESER Käfer hat eine spektakuläre Fähigkeit ++

---------------------

Also Mädels: Ihr könnt durchatmen... (mg)