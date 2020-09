„Sturm der Liebe“-Aussteigerin teilt sexy Schnappschuss – Fans rasten aus: „Warst schon in 'SdL' meine Traumfrau“

Alicia Lindbergh ist den „Sturm der Liebe“-Fans seit der 13. Staffel ein Begriff. Die ältere Schwester von Peter Lindbergh ist an den Fürstenhof zurückgekehrt, um ihre Beziehung zu Christoph Saalfeld zu retten. In der 14. Staffel von „Sturm der Liebe“ ist sie sogar zur Protagonistin geworden.

Doch nachdem Alicia Lindbergh ihre Schwangerschaft in der 15. Staffel bekanntgegeben hat, fehlt von ihr jede Spur bei „Sturm der Liebe“. Stattdessen meldet sich Darstellerin Larissa Marolt mit einem besonders aufreizenden Foto bei ihren Fans.

„Sturm der Liebe“: Alicia Lindbergh bleibt unvergessen

Während die fiktive Ärztin Alicia Lindbergh sich vermutlich gerade um ihre Tochter Mia kümmert, hat „Sturm der Liebe“-Darstellerin Larissa Marolt längst neue Pläne gefasst. Knapp zwei Jahre lang hat die ehemalige GNTM-Kandidatin in der ARD-Telenovela mitgespielt. Das Liebes-Drama zwischen Alicia und ihrem Ehemann Viktor Saalfeld bleibt unvergessen.

Larissa Marolt ist den meisten TV-Fans aus der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt. Foto: imago images

Doch am 15. März 2019 hat man Larissa Marolt zum vorerst letzten Mal in der Seifenoper gesehen. Seit ihrem Ausstieg hat sich einiges getan: Ihre Rolle als Ärztin hat sie hinter sich gelassen, um seit Januar 2020 in der ZDF-Serie „Blutige Anfänger“ als Polizeischülerin Leonie Ruska in eine neue Rolle zu schlüpfen.

------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Mittlerweile befindet sich „Sturm der Liebe“ in der 16. Staffel

------------------

Larissa Marolt postet heißen Gruß aus dem Sommerurlaub

Ihre Fans bleiben Larissa Marolt treu: Egal, ob ARD oder ZDF. Bei Instagram können sie das Leben der Schauspielerin verfolgen und bekommen sogar einen Einblick in den Sommerurlaub der attraktiven Blondine.

Denn dort teilt Larissa Marolt am Dienstag einen besonders sexy Schnappschuss. Im Bikini präsentiert die Österreicherin ihre Modelfigur. Nicht ohne Grund ist die 28-Jährige im Jahr 2009 zu „Austria's Next Topmodel“ ernannt worden.

------------------

Mehr zu „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“-Star Jennifer Siemann räumt ehrlich ein, warum die Seifenoper erfolgreich ist

„Sturm der Liebe“-Star Sepp Schauer gesteht: „Am Anfang ...“

„Sturm der Liebe“: Erich Altenkopf mit offenen Worten an die Fans: „Ich muss...“

------------------

„Sturm der Liebe“-Fans sind hin und weg

Zu ihrem Foto schreibt Larissa Marolt: „Sommer 2020. Schönen Start in den Herbst euch allen.“ Das bedeutet wohl, dass es in Zukunft erstmal keine weiteren Bikini-Bilder der Ex-„Sturm der Liebe“-Schönheit geben wird. Schade. Dabei sind die Fans der Blondine ganz aus dem Häuschen:

„Rattenscharf wie immer.“

„Warst schon in 'SdL' meine Traumfrau.“

„Mit diesem Bild fällt der Start in den Herbst deutlich leichter.“

Auch Schauspielerin Jenny Elvers kommentiert begeistert: „Knaller!“ Vielleicht versüßt Larissa Marolt nach diesem großartigen Feedback ihren Fans ja doch nochmal den Tag mit einem Anblick wie diesem. Man könnte sich daran gewöhnen.