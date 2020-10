„Sturm der Liebe“-Aus für Sandro Kirtzel: Serienstar packt aus – „Die beiden haben sich nichts geschenkt“

Sandro Kirtzel verlässt „Sturm der Liebe“ – und spricht offen darüber, was er am Set der ARD-Telenovela erlebt hat.

Am vergangenen Freitag war Sandro Kirtzel zum vorerst letzten Mal bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. Paul Lindbergh hat den Fürstenhof verlassen, um mit seiner neuen Liebe Michelle eine Physio-Praxis zu übernehmen.

In den vergangenen drei Jahren hat Sandro Kirtzels „Sturm der Liebe“-Rolle viel mitgemacht. Ein Schicksalsschlag jagte den nächsten – doch damit soll nun Schluss sein.

„Sturm der Liebe“-Aussteiger erinnert sich: Wie alles begann...

Paul Lindbergh kann die tragischen Geschehnisse am Fürstenhof hinter sich lassen und in eine neue Zukunft starten. Auch „Sturm der Liebe“-Darsteller Sandro Kirtzel blickte nach seinem Ausstieg zurück und verriet der ARD, was er an der Telenovela am meisten vermissen werde.

Nur zu gern erinnerte sich der 30-Jährige an den Anruf, der alles veränderte. Frisch aus der Schauspielschule erhielt Sandro Kirtzel das Angebot, bei „Sturm der Liebe“ einzusteigen. Es war das erste Projekt des Schauspielers. In der Anfangszeit habe ihn vor allem Sebastian Fischer, der den Viktor Saalfeld spielt, unterstützt. Er sei „ein bisschen wie ein großer Bruder für mich“ gewesen, so Sandro Kirtzel über seinen Kollegen.

-------------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

-------------------------

„Sturm der Liebe“-Star verrät: DIESE Szene hat ihn beeindruckt

Sebastian Fischer hat offenbar einen bleibenden Eindruck bei Sandro Kirtzel hinterlassen. Eine seiner liebsten „Sturm der Liebe“-Szenen sei die „See-Kampf-Szene zwischen Sebastian Fischer und Dieter Bach“. In Staffel 14 kam es zwischen Viktor und Christoph Saalfeld zu einer heftigen Auseinandersetzung.

„Die beiden haben sich nichts geschenkt, die Situation sehr ernst genommen, aber dabei trotzdem immer auf die Sicherheit des anderen geachtet“, berichtete Sandro Kirtzel beeindruckt.

Sandro Kirtzel war am 2. Oktober zum vorerst letzten Mal bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. Foto: ARD/Christof Arnold

-------------------------

Mehr zu „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“: Schock-Foto aufgetaucht! Droht Tim Saalfeld der Serientod?

„Sturm der Liebe“: DIESE Szenen muss jeder Fan gesehen haben – „Bitte mehr davon“

„Sturm der Liebe“: Léa Wegmann teilt intimes Geständnis – „Was würde ich geben, mit ihm hier wieder zu sitzen“

-------------------------

Crewmitglied crasht Liebes-Szene zwischen Paul & Romy

Ein weiterer Moment, den Sandro Kirtzel so schnell nicht vergessen konnte, war eine Massage-Szene zwischen Paul und Romy Lindbergh. Nachdem die Darsteller die Szene mehrmals geprobt hatten, erlaubte sich die Crew einen Scherz. „Als es dann losging, hörte sich Désirées Stimme seltsamerweise viel weiter weg an, als in den Proben zuvor. Ich wurde auf einmal wesentlich 'intensiver' von viel mächtigeren Händen als den ihren massiert“, erinnerte sich der Serienstar.

Hinter ihm befand sich nicht mehr Kollegin Désirée von Delft, sondern „Flo, ein Bär von einem Mann – seines Zeichens Oberbeleuchter“. Momente wie diese habe Sandro Kirtzel sehr geschätzt. Am „Sturm der Liebe“ habe man eben nie den Spaß an der Sache aus den Augen verloren.

Als Paul Lindbergh war Sandro Kirtzel knapp drei Jahre lang bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. Foto: imago images

Dennoch entschied sich der 30-Jährige dazu, die Seifenoper zu verlassen, um nun an den unterschiedlichsten Projekten zu arbeiten. Sein Ziel sei es, eines Tages auf der großen Leinwand zu landen.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.