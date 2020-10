„Sturm der Liebe“ (ARD): Blick hinter die Kulissen beantwortet endlich DIESE Fan-Frage

Interessante Enthüllung in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“! Auf dem Instagram-Kanal haben die Macher der Serie den Fans einen exklusiven Blick auf die Dreharbeiten gewährt – und dabei ein Geheimnis am „Sturm der Liebe“-Set enthüllt.

„Sturm der Liebe“: Blick hinter die Szene mit Robert und Werner

Bei „Sturm der Liebe“ ging es am Dienstag wieder hoch her. Der Konflikt zwischen Werner Saalfeld und seinem Sohn Robert um den Fürstenhof nimmt dramatische Züge an.

Eine Szene zwischen Vater und Sohn spielt an und in einem Aufzug am „Sturm der Liebe“-Set. Auf Instagram können die Fans in einem kurzen Clip sehen, was genau dahinter steckt.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

Lorenzo Patané appelliert in seiner Szene als Robert Saalfeld noch einmal eindringlich an Werner (gespielt von Dirk Galuba) , die Vereinbarung mit Ariane nicht zu unterschrieben – ansonsten wolle der Saalfeld-Sproß Bichlheim verlassen.

„Wenn du den Vertrag unterschreibst, verlasse ich Bichlheim noch heute“, droht Robert – und verschwindet in dem sich öffnenden Aufzug.

„Sturm der Liebe“: Fans überrascht wegen DIESEM Detail

Während man im Fernsehen die gedrehte Szene sah, zeigt der Instagram-Clip auch die Kamera und das Set drumherum.

Robert Saalfeld und Cornelia in „Sturm der Liebe“. Foto: ARD

Die Fans feiern den Einblick hinter die Kulissen – vor allem, weil er ein Detail verrät: Der Aufzug ist gar keiner, es öffnen sich lediglich Aufzug-Türen.

„Es gibt keinen richtigen Aufzug?! Noooooooooo“, kommentiert ein Fan verblüfft. „Wollte schon immer mal hinter den Fahrstuhl sehen“. freut sich eine Zuschauerin. „Ich finde es immer so toll, dass ihr uns immer mal mit hinter die Kulissen nehmt“, fasst eine andere Zuschauerin zusammen.

Neben dem exklusiven Blick hinter die Kulissen werden die Fans über Instagram auch oft mit Infos über die „Sturm der Liebe“-Darsteller informiert. So hat sich ein Neuzugang dort persönlich vorgestellt, wie du >>>hier lesen kannst.

„Sturm der Liebe“ läuft Montags bis Freitags um 15.10 Uhr in der ARD oder in der Mediathek. (kv)