„Sturm der Liebe“: Schauspieler kündigen großes Staffelfinale an – doch ausgerechnet ER fehlt

„Sturm der Liebe“ feierte vor wenigen Wochen seinen 15. Geburtstag. Seit dem 26. September 2005 strahlt die ARD die beliebte Seifenoper aus.

Da liegt es nur auf der Hand, dass Schauspieler kommen und gehen. Ob sie nur für einen kurzen Gastauftritt oder jahrelang zum festen Teil des Casts gehört, wird die Zeit zeigen. Das bevorstehende Staffelfinale könnte jedoch leider den Abschied von einem „Sturm der Liebe“-Urgestein bedeuten.

„Sturm der Liebe“-Fans sind beunruhigt: Was hat DAS zu bedeuten?

Die „Sturm der Liebe“-Fans wurden stutzig, als sie einen neuen Post des offiziellen SdL-Instagram-Accounts entdeckten. In dem Bild sind die Darsteller vor dem Fürstenhof zu sehen, wie sie jubeln und feiern.

Logisch, sie haben ja auch allen Grund zur Freude. Wer kann schon behaupten, dass seine Soap seit so vielen Jahren noch immer im deutschen Fernsehen läuft? Nicht viele. Und eigentlich würden sich die Zuschauer gerne mit ihren TV-Stars mitfreuen, doch ein Detail beunruhigte die Fans.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

„Sturm der Liebe“: Verlässt Joachim Lätsch die ARD-Soap?

Von Tim Saalfeld, der in dieser Staffel beinah den Serientod gestorben wäre, über Alfons Sonnbichler bis zu Michael Niederbühl sind alle vor Ort. Nur einer fehlt...

Die Fans vermissen André Konopka, der von Joachim Lätsch gespielt wird. Der 64-Jährige befindet sich nicht auf dem Gruppenfoto der „Sturm der Liebe“-Stars. Bedeutet dies etwa, dass Koch André nach 13 Jahren die Telenovela im Finale verlassen muss? Die Fans sind alarmiert.

„Sturm der Liebe“-Fans in Sorge: Was passiert mit André?

In den Kommentaren fragen sie nach dem Darsteller:

„Wo ist André?“

„André Konopka fehlt.“

„Joachim fehlt, unser André.“

Doch niemand scheint darauf zu reagieren. Vermutlich wollen sie die Spannung um Andrés Schicksal aufrechterhalten.

Schauspieler Joachim Lätsch betonte jedoch noch im September, wieso er seine Rolle in der Telenovela so schätzt. „Die Rolle ist sehr vielseitig und deswegen bin ich so lange dabei“, so der Darsteller im ARD-Interview.

Joachim Lätsch spielt seit 2007 in der ARD-Seifenoper „Sturm der Liebe“ den Koch André Konopka. Foto: picture alliance/dpa

Was Joachim Lätsch sonst noch über seine Zeit bei „Sturm der Liebe“ zu sagen hatte, erfährst du hier.

Wie es mit André Konopka und den anderen Figuren am Fürstenhof weitergeht, siehst du von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der ARD-Mediathek.