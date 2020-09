„Sturm der Liebe“: ARD nimmt Soap aus dem Programm – DAS ist der Grund

Der Fürstenhof in „Sturm der Liebe“.

am 16.09.2020 um 10:09

Die „Sturm der Liebe“-Ultras dürften sich am Mittwochnachmittag verwundert die Augen reiben. Denn während sonst um 15.10 Uhr die kleinen und großen Dramen rund um den Fürstenhof über die Bildschirme flimmern, erwarten sie am Mittwoch „lediglich“ verschwitze Männerkörper auf Zweirädern.

Richtig, die ARD hat „Sturm der Liebe“ aus dem Programm gekickt und zeigt am Mittwoch dafür die 17. Etappe der diesjährigen Tour de France. Statt Fürstenhof heißt es nun also radeln von Grenoble nach Méribel, statt Werner Saalfeld und Dr. Michael Niederbühl sind Primož Roglič und Sam Bennett zu sehen.

„Sturm der Liebe“: Das Erste nimmt Soap aus dem Programm – und liefert sportlichen Ersatz

Das gleiche Schicksal wird die Soap-Fans auch am Donnerstag ereilen. Da wird die ARD nämlich ebenfalls die Tour de France vorziehen und die 18. Etappe von Méribel nach La Roche-sur-Foron zeigen. Eine gute Nachricht gibt es dann aber doch noch für die „Sturm der Liebe“-Zuschauer. Am Freitag zeigt die ARD endlich wieder den Fürstenhof.

---------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Sie wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD

Die erste Folge lief am 26. September 2005

Mittlerweile läuft die 16. Staffel

----------------------

Statt „Sturm der Liebe“ zeigt die ARD die Tour de France und Primož Roglič. Foto: imago images

Zuletzt packte einer der beliebtesten „Sturm der Liebe“-Schauspieler im Interview aus. Dieter Bach verriet: „Leider habe ich nicht...“ Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen.

-----------------------

Mehr zu „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ (ARD): Fans außer sich – DIESER Star spielt bald in der Serie mit

Sturm der Liebe: ARD teilt Video – Fans genervt: „Grausam...“

------------------------

Und auch sein Serienkollege Erich Altenkopf gab ein Interview. Darin sprach er ganz offen über seine Erfahrungen bei „Sturm der Liebe“. Besonders spannend: Altenkopf ist ein Abenteuerer und kann das auch in seiner Rolle als Dr. Niederbühl ausleben. Was ihn am meisten begeistert, kannst du hier nachlesen.