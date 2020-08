Sturm der Liebe: ARD teilt Video – Fans genervt – „Grausam ...“

Es ist eine Frage, die Mann und Frau schon immer beschäftigt: Was ziehe ich zum Date an? Das ist auch bei „Sturm der Liebe“-Star Julia Gruber, beziehungsweise genauer gesagt, ihrer „Sturm der Liebe“-Serienfigur Amelie so.

Die traf sich nämlich in der „Sturm der Liebe“-Episode am Montag mit Tim Saalfeld (gespielt von Florian Frowein) und war sich wohl nicht so ganz im Klaren, was denn für diesen Anlass das geeignete Outfit sei.

„Sturm der Liebe“: Fans rasten wegen Kleid aus

„Sturm der Liebe“: Amelie hat ein Date mit Tim. Die Kleiderwahl sorgt für Ärger. Foto: ARD/Christof Arnold

Schlussendlich entschied sich Amelie für einen Traum aus Omas Kleiderkiste. Ein grün-braunes Blumenkleid. Und das kam bei den Fans gar nicht gut an.

Das ist „Sturm der Liebe“:

Sturm der Liebe wird seit 2005 in der ARD ausgestrahlt

Die einzelnen Folgen sind in der Mediathek abrufbar

Die Folge von heute ist dort schon vorab zu sehen

Auch eine Vorschau ist einsehbar

So teilte die ARD auf der Instagram-Seite von „Sturm der Liebe“ ein kurzes Video von Amelies Date-Kleid und fragte: „Wie fandet ihr Amelies Kleid, das sie zum Date mit Tim angezogen hat?“

Urteil der „Sturm der Liebe“-Fans ist vernichtend

Und das Urteil der Zuschauer-Jury war vernichtend. „Grausam...wie der komplette Modegeschmack in dieser Serie“, schreibt beispielsweise ein Fan der Serie. Und eine weitere Dame fügt hinzu: „Spießig, langweilig und wenig ansprechend.“

Besonders übel stößt den Fans auf, dass das Kleid irgendwie nicht zu Amelies jungem Alter passe. „Sorry, dass ich das sagen muss, aber die Klamotten finde ich zum größten Teil echt altbacken“, schreibt beispielsweise Instagram-Userin Silke genervt, und Clara ergänzt: „So ein Kleid zieht man doch nicht auf einem Date an. In dem Alter.“