„Sturm der Liebe“: Fans wünschen sich IHR Serien-Aus – „Das hat damals Barbara viel besser hinbekommen“

Niemand erregt derzeit bei „Sturm der Liebe“ so viel Aufsehen wie Ariane Kalenberg. Doch die Tyrannei der Bösewichtin geht einigen Zuschauern zu weit.

Nun fordern die „Sturm der Liebe“-Fans das Serien-Aus der Figur. Nicht etwa, weil sie die Böse ist, sondern weil sie offenbar nicht überzeugend genug ist.

„Sturm der Liebe“: Zuschauer haben genug von Ariane

Ariane Kalenberg sorgt bei „Sturm der Liebe“ für Angst und Schrecken. Sie will unbedingt die Macht am Fürstenhof gewinnen und ist sich für nichts zu schade. Schon einige Morde in der ARD-Telenovela wurden von ihr angezettelt.

Eigentlich sorgt die Figur der Ariane Kalenberg für viel Drama und fiese Intrigen. Genau das, was sich die Serien-Fans wünschen. Doch nach einem halben Jahr, das Schauspielerin Viola Wedekind schon am Fürstenhof verbringt, scheinen die Zuschauer nun genug von ihr zu haben.

Ariane Kalenberg ist die Antagonistin der 16. Staffel. Foto: ARD/Christof Arnold

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

„Sturm der Liebe“-Fan: „Bin froh, wenn ich Ariane nicht mehr sehen muss“

In den Kommentaren zu einem Instagram-Post des „Sturm der Liebe“-Accounts häufen sich kritische Bemerkungen. Zu einer Szene zwischen Ariane Kalenberg und Werner Saalfeld schreiben die Zuschauer:

„Hoffentlich wird der jetzt endlich mal das Handwerk gelegt.“

„Schlechteste Böse aller Staffeln.“

„Bin froh, wenn ich Ariane nicht mehr sehen muss... zumindest in der Serie.“

Ein Fan vergleicht die Figur der Ariane Kalenberg sogar mit einer ihrer Vorgängerinnen und stellt empört fest: „Das hat damals Barbara viel besser hinbekommen und viel besser gespielt! Aber hier ist es langsam nervig und viel zu langatmig!“

„Sturm der Liebe“: Comeback von Barbara von Heidenberg?

Gemeint ist die Rolle der Barbara von Heidenberg, die von 2006 bis 2013 bei „Sturm der Liebe“ zu sehen gewesen ist. Schauspielerin Nicola Tiggeler betonte erst vor Kurzem, dass sie liebend gerne wieder als Bösewichtin an den Fürstenhof zurückkehren wollen würde. Mehr dazu hier >>>

Nicola Tiggeler spielte von 2006 bis 2013 die Rolle der Barbara von Heidenberg. Foto: imago images

Das würde sicherlich auch einige der Zuschauer freuen. Doch vorerst hat Ariane Kalenberg die Zügel in der Hand.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.