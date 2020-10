„Sturm der Liebe“: Für DIESEN Mann verlässt Lucy Ehrlinger den Fürstenhof

Die Liebe spielt eine riesige Rolle am Fürstenhof. Emotionen kochen hoch und haben schon das ein oder andere Drama verursacht. Genau aus diesem Grund freuen sich die „Sturm der Liebe“-Zuschauer jeden Tag wieder auf die ARD-Soap.

Doch ausgerechnet wegen eines neuen Mannes müssen die „Sturm der Liebe“-Fans scheinbar bald auf Lucy Ehrlinger verzichten.

„Sturm der Liebe“: Nächster Ausstieg steht bevor

Erst vor Kurzem wurden die neuen „Sturm der Liebe“-Darsteller vorgestellt. Und jeder TV-Fan weiß: Wenn Neue kommen, müssen Alte gehen. Der nächste Ausstieg einer beliebten Serienfigur steht also bevor.

Erst im Juli 2019 ist Lucy Ehrlinger, gespielt von Jennifer Siemann, dazugestoßen – und schon jetzt steht angeblich fest, wann sie den Fürstenhof wieder verlassen soll.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

„Sturm der Liebe“-Neuzugang verdreht Lucy den Kopf

Alles deutet daraufhin, dass Lucy Ende dieses Jahres die Serie verlassen wird. Denn noch im Oktober soll sie einen neuen Mann kennenlernen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt, wie das „Liebenswert“-Magazin berichtet.

+++ Achtung, Spoiler! +++

Zimmermädchen Lucy muss sich entscheiden. Foto: ARD/Christof Arnold

In der Folge, die voraussichtlich am 27. Oktober ausgestrahlt werde, trifft Lucy Ehrlinger auf Joell Wauters. Das Zimmermädchen ist ein großer Fan des Buchautors, der plötzlich im Fürstenhof auftaucht.

Nach einigen Komplikationen werden die Zwei schließlich ein Paar. Doch der Traum einer gemeinsamen Zukunft erweist sich als große Herausforderung für die Turteltauben.

„Sturm der Liebe“: DIESE Beziehung könnte ihr Aus bedeuten

In einer Folge, die planmäßig am 25. November in der ARD ausgestrahlt werden soll, überrascht Joell seine Liebste mit der Idee, mit ihm in die USA auszuwandern. Ein halbes Jahr lang werde der Mystery-Autor dort für eine Lese-Tour durchs Land reisen. Auf Lucy will er dabei selbstverständlich nicht verzichten.

Zwischen Lucy und Joell knistert es gewaltig. Foto: ARD/Christof Arnold

Lucy erträgt den Gedanken einer Fernbeziehung offenbar nicht und willigt ein. Bedeutet das also ihr „Sturm der Liebe“-Aus? Fraglich.

Ob Darstellerin Jennifer Siemann die ARD-Telenovela wirklich verlassen will, ist nicht klar. Schließlich beteuerte die Schauspielerin noch im September, wie sehr ihr Herz an der Seifenoper hänge. Mehr dazu hier >>>

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.