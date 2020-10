„Sturm der Liebe“: Erster Blick auf Franzis Brautkleid – Fans haben nur noch eine Bitte

View this post on Instagram

Freut ihr euch auch schon auf Franzi als Braut? 👰 ​. ​. ​. ​#sturmderliebe #sdl #ard #jennifersiemann #leawegmann #franzikrummbiegl #franziskakrummbiegl #lucyehrlinger #bichlheim #fürstenhof #telenovela #braut #brautkleid #traumfrau #hauptrolle #tvshow #tvproduction #tvproduktion @lea.wegmann @jennifer.siemann.official