„Sturm der Liebe“-Star Jennifer Siemann räumt ehrlich ein, warum die Seifenoper erfolgreich ist

View this post on Instagram

Was wünscht sich Jennifer Siemann für die nächsten 15 Jahre Sturm der Liebe? Das und noch vieles mehr hat sie uns im Interview verraten. Viel Spaß! . Redaktion & Schnitt: ARD / @berndheppel . . . #sturmderliebe #sdl #ard #bichlheim #fürstenhof #jennifersiemann #lucyehrlinger #hinterdenkulissen #nachgefragt #makingof #interview #actor #acting #schauspieler #onset @jennifer.siemann.official