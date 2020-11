„Sturm der Liebe“: Dieses TV-Highlight erwartet die Zuschauer zu Weihnachten

Bei „Sturm der Liebe“ läuten bald die Hochzeitsglocken. Gespannt warten die Fans der ARD-Telenovela darauf, dass sich Franzi und Tim endlich das Ja-Wort geben.

Jetzt soll die Vorschau zu „Sturm der Liebe“ verraten haben, wann es soweit ist. Zu Weihnachten erwartet die Zuschauer ein wahres TV-Highlight im Ersten.

„Sturm der Liebe“: Endlich ist es raus! Der Hochzeitstermin steht

Die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“ neigt sich langsam dem Ende. Doch bevor es so weit ist, haben die Produzenten noch ein großes Spektakel am Fürstenhof in petto.

Nach dem ewigen Liebes-Drama zwischen Franzi Krummbiegl und Tim Saalfeld sollen die zwei Turteltauben endlich ihr Happy End bekommen. Schon in der Folge vom 16. Dezember sollen die beiden sich das Ja-Wort geben. Anlässlich dieses Events soll es auch ein Wiedersehen mit Franzis Kumpel Tobias und ihrer Tante Margit geben.

Tim Saalfeld hält um Franzi Krummbiegls Hand an. Foto: ARD/Christof Arnold

-------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

-------------------

Achtung! An diesen Tagen fällt „Sturm der Liebe“ aus

Wir wollen nicht zu viel verraten, jedoch können sich die Zuschauer auf ein dramatisches Hochzeitsfest freuen. Denn natürlich läuft nicht alles perfekt. Hier und da kommt es bei dem Traumpaar zu einigen Zwischenfällen.

Am 17. und 18. Dezember wird es übrigens kein „Sturm der Liebe“ geben. Wegen der geplanten Biathlon-Übertragung im Ersten muss die Seifenoper an diesen Tagen aussetzen.

-------------------

Mehr zu „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“-Fans sind entsetzt: ER spaltet das Netz – „Waschechter Psychopath“

„Sturm der Liebe“-Fans sind außer sich: Sind SIE das neue Traumpaar am Fürstenhof?

„Sturm der Liebe“: Blick hinter die Kulissen beantwortet endlich DIESE Fan-Frage

-------------------

„Sturm der Liebe“: Neue Folgen schon gegen Ende des Jahres

Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, soll dann die große Hochzeitsfeier von Tim und Franzi ausgestrahlt werden. Es ist das große Highlight der 16. Staffel.

Tim und Franzi sind das absolute „Sturm der Liebe“-Traumpaar. Foto: ARD/Christof Arnold

Doch lange müssen die Fans nicht auf die neuen „Sturm der Liebe“-Folgen warten. Mit dem Beginn der 17. Staffel sei entweder am 30. Dezember oder Anfang 2021 zu rechnen.

Doch Tim und Franzi sind vermutlich nicht die einzigen Charaktere, die sich vom Fürstenhof verabschieden werden. Welcher Mann Lucy Ehrlinger dazu bringen könnte, ebenfalls aus der Serie auszusteigen, liest du hier.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.