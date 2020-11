„Sturm der Liebe“-Fans sind entsetzt: ER spaltet das Netz – „Waschechter Psychopath“

Als sympathischer Sunnyboy kam Steffen Baumgartner an den Fürstenhof. Doch jetzt scheint sich seine Zeit bei „Sturm der Liebe“ dem Ende zu neigen.

Denn die „Sturm der Liebe“-Fans haben genug von seinen Spielchen. Doch nicht alle Zuschauer wollen den ehemaligen Verlobten von Franzi Krummbiegl gehen lassen. Einige von ihnen sind der festen Überzeugung, dass er der Richtige für die Obstbäuerin war.

„Sturm der Liebe“: Diese Romanze ist zum Scheitern verurteilt

Selten waren sich die „Sturm der Liebe“-Fans so uneinig wie bei Steffen Baumgartner. Der Cousin von Tim Saalfeld sollte Franzi ein Happy End bescheren. Die Leidenschaft für gutes Obst und Gemüse vereinte die Zwei. Es folgt sogar ein Heiratsantrag.

Doch nicht immer sollte man die Liebe mit dem Geschäft vermischen. Zwischen Franzi und Steffen kriselt es. Er will unbedingt einen Cidre mit ihr herausbringen, doch sie lehnt ab.

Die Liebe zwischen Steffen und Franzi ist am Ende. Foto: ARD/Christof Arnold

Als er ihr dann noch etwas in den Kaffee mischt, damit ihr Hass auf ihren Ex Tim wächst, scheint für viele Zuschauer klar zu sein, dass Steffen besessen von Franzi ist.

----------------------

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

----------------------

„Sturm der Liebe“: Steffen Baumgartner hat eigene Fanbase

Unter einem neuen Foto, das einen Einblick hinter die „Sturm der Liebe“-Kulissen gibt, diskutieren die Fans wild, was wirklich das Beste für Franzi wäre.

Die eine Hälfte nimmt Steffen in Schutz und beteuert, dass er ein guter Kerl ist:

„Steffen hat Franzi wirklich sehr geliebt und ihr vieles ermöglicht, Geschenke gemacht... Er war liebevoll zu ihr.“

„Ich mag Steffen auch sehr. Viel mehr als Tim. Ich hoffe, er wird zurückkommen in der neuen Staffel.“

„Sehr schade, fand immer, dass er besser zu Franzi passt, obwohl ich kein Fan von ihr bin! Und am Ende hat er wirklich Größe gezeigt.“

„Steffen ist der Prellbock von allen. Dabei ist er nicht schlimmer als der 'jetzt' geliebte Tim. Das war ja mal anders, da schimpften alle auf Tim. So schnell kann sich hier das Blatt wenden.“

Trotz der Fehler, die Steffen begangen hat, scheint es also noch reichlich Fans von ihm zu geben. Und die würden sein Serien-Aus ziemlich bedauern.

----------------------

Mehr zu „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“-Fans sind außer sich: Sind SIE das neue Traumpaar am Fürstenhof?

„Sturm der Liebe“: Neuzugang am Fürstenhof – darum setzen Fans große Hoffnungen in IHN

„Sturm der Liebe“: Blick hinter die Kulissen beantwortet endlich DIESE Fan-Frage

----------------------

„Sturm der Liebe“-Zuschauer entsetzt von Steffens Verhalten

Doch auf der anderen Seite feiern zahlreiche Fans das Liebes-Aus zwischen Franzi und Steffen. Endlich ist sie frei für Tim Saalfeld. In den Facebook-Kommentaren machen sie ihrem Ärger über Steffens besitzergreifendes Verhalten Luft:

„Bin ich froh, wenn er Bichelheim endlich den Rücken kehrt!“

„Das war keine Liebe mehr, das war Besessenheit und leider hat er sich von einem netten, jungen Mann (naja, der zuvor auch schon ein paar Knackse hatte) zu einem waschechten Psychopathen gewandelt.“

„Mir tut er nicht leid. Er hat Franzi nicht geliebt, er wollte sie besitzen. Liebe heißt loslassen können.“

„Ich bin froh, dass Steffen endlich weg ist. Der hat schon sehr viel kriminelle Energie entwickelt.“

Wie es schließlich für Steffen Baumgartner weitergeht, liegt jedoch nicht in den Händen der Zuschauer. Es bleibt also abzuwarten, was die Serienmacher für ihn geplant haben.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek.