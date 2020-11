„Sturm der Liebe“: Trauer um Serienstar Dietrich Adam (†67) – der Schauspieler ist tot

Schauspieler Dietrich Adam ist am Montag unerwartet verstorben.

Es ist ein Schock für alle „Sturm der Liebe“-Fans sowie die gesamte ARD-Produktion.

Der ehemalige „Sturm der Liebe“-Darsteller Dietrich Adam ist am 2. November plötzlich verstorben. Der Schauspieler wurde nur 67 Jahre alt.

„Sturm der Liebe“-Star Dietrich Adam stirbt im Alter von 67 Jahren

Bei „Sturm der Liebe“ wurde Dietrich Adam als Friedrich Stahl bekannt. Er war der Antagonist der 9. Staffel und spielte von Juni 2013 bis September 2017 in der Telenovela mit. Friedrich Stahl starb schließlich den Serientod, als er in einem Oldtimer-Rennen in Schottland verunglückte.

Über die Todesursache von Darsteller Dietrich Adam ist bis jetzt aber noch nichts bekannt.

Dietrich Adam beim „10 Jahre Sturm der Liebe Jubiläum“ am 15. September 2015 in München. Foto: imago images

„Sturm der Liebe“: Bruder von Dietrich Adam bestätigt traurige Nachricht

Die Nachricht ist ein riesiger Schock. Als am Dienstagabend der Tod von Dietrich Adam auf seinem offiziellen Instagram-Account von seinem Bruder Klaus bestätigt wird, können es viele noch immer nicht fassen.

„Liebe Fans und Freunde von Dietrich! Die Nachricht von Dietrichs Tod ist kein Fake! Dietrich ist wirklich gestern gestorben. Ich, sein Bruder, habe das Bild und die Nachricht veröffentlicht, weil ihr es ja sowieso irgendwann erfahren hättet. Behaltet ihn so wie auf dem Bild in Erinnerung“, heißt es auf dem Profil des verstorbenen Schauspielstars.

„Sturm der Liebe“-Stars bekunden ihr Beileid bei Instagram

Sofort sprechen ehemalige „Sturm der Liebe“-Kollegen ihr Beileid aus. Jan Hartmann, der Dietrichs Seriensohn Niklas Stahl gespielt hat, ist fassungslos: „Ich hab’s gestern auch schon gehört und kann es nicht fassen. Dein Schabernack wird mir, uns allen, sehr fehlen. R.I.P. Diddi.“

Jan Hartmann hatte eine besondere Verbindung zu Dietrich Adam. Der 40-Jährige spielte bei „Sturm der Liebe“ den Seriensohn des Verstorbenen. Foto: imago images

Und auch Schauspielerin Mona Seefried, die die Rolle der Charlotte Saalfeld verkörpert hat, meldet sich zu Wort: „Mein über alles geliebter Freund! R.I.P. Ich weine sehr um dich.“

Wir wünschen Dietrich Adams Angehörigen viel Kraft.

„Sturm der Liebe" läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD.