„Sturm der Liebe“ (ARD): Neuzugang am Fürstenhof – darum setzen Fans große Hoffnungen in IHN

Bei „Sturm der Liebe“ dreht sich nicht nur das Gefühls- sondern auch das Personenkarussell! In der neuen Folge am Dienstag kommt ein Mann an den Fürstenhof, der für neue Verwirrungen in der Serie sorgt.

So haben „Sturm der Liebe“-Fans schon eine ganz bestimmte Vermutung, welche Rolle der neue Protagonist einnehmen wird.

„Sturm der Liebe“: Neuzugang hat diesen besonderen Hintergrund

Bei dem „Sturm der Liebe“-Neuzugang handelt es sich um den 29-jährigen Peter Lewys Preston, der den Mystery-Autor Joell Wauters spielt.

Für den Schauspieler aus Herrenberg eine kuriose Karriere-Entwicklung, wie er selbst auf dem „Sturm der Liebe“-Instagram-Account erklärt.

Das ist „Sturm der Liebe“:

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela

Die Sendung wird seit 2005 von der ARD ausgestrahlt

Gedreht wird die Seifenoper in der Bavaria Filmstadt in München

Derzeit läuft die 16. Staffel von „Sturm der Liebe“

„Sturm der Liebe“ läuft von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr in der ARD

„Ich habe in der vierten Klasse einen Fantasy-Kurzgeschichten-Wettbewerb gewonnen“, erklärt Preston. Dafür wurde er „auf das Bavaria-Filmgelände eingeladen“, ist auch an den ganzen Studios vorbei gelaufen – auch an denen, wo „Sturm der Liebe“ gedreht wird.

So schließt sich für den Darsteller der Kreis „und ich darf hier auf dem Gelände arbeiten, witzigerweise in der Rolle eines erfolgreichen Fantasy-Autors“, freut sich der 29-Jährige.

„Sturm der Liebe“: Fans haben große Hoffnungen wegen IHR

In der Telenova kommt Joell Wauters an den Fürstenhof, weil er in Bayern auf Recherche-Tour für sein neues Buch ist.

Peter Lewys Preston kommt als Autor Joell Wauters an den Fürstenhof. Foto: ARD/Christof Arnold

Fans der ARD-Serie sehen in dem Autor aber etwas ganz anderes: „Ich glaube, Lucy kommt mit ihm zusammen“ und „Das ist der neue Lover von Lucy“ lauten nur einige der Kommentare zu dem neuen Protagonisten.

Peter Lewys Preston dagegen lässt sein „Sturm der Liebe“-Schicksal noch vollkommen offen: „Was für Geschichten Joell findet, was für Menschen er kennenlernt und was sich daraus ergibt – wir werden sehen“, erklärt er vielsagend.

„Sturm der Liebe“ läuft von montags bis freitags um 15.10 Uhr in der ARD. Ganze Folgen findest du zudem in der Mediathek. (kv)