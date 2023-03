„Stranger Things“: Netflix-Serie bekommt ihr eigenes Theaterstück – es startet noch dieses Jahr

Während die Fans von „Stranger Things“ noch auf einen offiziellen Starttermin der finalen Staffel warten, lässt Netflix bereits die nächste Bombe platzen. Noch vor dem Start von Staffel 5 läuft erst einmal das offizielle Theaterstück zur Science-Fiction-Mystery-Serie an. Es ist die erste Theaterproduktion des Streaminganbieters (Mehr dazu hier).

Die Weltpremiere soll noch im Jahr 2023 stattfinden. Viel mehr ist über das „Stranger Things“-Theaterstück allerdings noch nicht bekannt. Fans, die sich auf der Website der Produktion registrieren, werden jedoch schon jetzt bei der Ticket-Vergabe bevorzugt berücksichtigt, heißt es von Netflix.

„Stranger Things“-Theaterstück feiert Weltpremiere in London

Das Stück trägt den Namen „Stranger Things: The First Shadow“ und wird noch in diesem Jahr in London aufgeführt. Das Bühnenwerk wird selbstverständlich im West End gezeigt. Der Stadtteil der City of Westminster ist für seine hohe Anzahl an Theatern bekannt und gilt neben dem New Yorker Broadway und Hamburg weltweit zu den wichtigsten Standorten für Bühnenproduktionen, allen voran Musicals.

Das „Stranger Things“-Stück wird im Phoenix Theater aufgeführt. Wie viel Geld die Fans der Serie für die Tickets einplanen müssen, ist noch unklar. Karten für ein Bühnenstück, das im März gespielt wird, kosten derzeit zwischen 33 Euro und 127 Euro. Da der Ansturm auf die Netflix-Produktion besonders groß sein dürfte, müssen Besucher wohl aber mit eher höheren Preisen rechnen.

Das „Stranger Things“-Stück soll im Phoenix Theater gespielt werden. Foto: IMAGO / PA Images

Darum geht es in „Stranger Things: The First Shadow“

Weder der Spielplan noch die Schauspieler, die an der Produktion mitwirken werden, sind bisher bekannt gegeben worden. Auch um den Ticket-Verkauf herrscht noch Rätselraten. Fans sollten sich lediglich schon einmal unter der Website „Strangerthingsonstage.com“ anmelden, damit sie bevorzugt werden, wenn die heiß begehrten Karten endlich in den Verkauf gehen.

Die Handlung von „Stranger Things: The First Shadow“ basiert auf der Geschichte der Duffer-Brüder, die auch die Netflix-Serie erfunden haben, und erzählt von den Ursprüngen der Schattenwelt, die unter Hawkins schlummert. Das Stück spielt im Jahr 1959 und könnte bereits erste Informationen zum großen Serienfinale enthalten. Die Charaktere sind – bis auf Jim Hopper – allesamt neue Figuren.