Stern TV: Polizist trifft mit DIESEM Satz über Kindesmissbrauch ins Mark – „Würden uns wünschen, dass...“

Es ist Thema in ganz Deutschland – und natürlich auch Thema bei Stern TV...

Die Taten in einer Gartenlaube in Münster sprengen die Grenzen des menschlich Vorstellbaren. Auf dem Grundstück soll es zu schwerstem Kindesmissbrauch gekommen sein. Mehrere Männer missbrauchten dort über Stunden Jungen im Alter von fünf und zehn Jahren, verwendeten Gegenstände, filmten sich dabei.

Rainer Forth, Polizeipräsident von Münster, hatte gesagt: „Wer macht sich eigentlich dabei Gedanken über das Leid, das Elend, das Martyrium der Kinder – begangen von Tätern, Vätern, zum Teil von Müttern der Kinder? Und wer macht sich Gedanken über die Männer und die Frauen bei der Polizei, die Hunderte von Terabytes auswerten müssen von diesem abscheulichem Dreck?“

In dieser Gartenlaube in Münster sollen zwei Jungen missbraucht worden sein. Foto: imago images / Kirchner-Media

Stern TV-Thema: Arbeit der Ermittler zum Kindesmissbrauch in Münster

Bei Stern TV hat Moderator Steffen Hallaschka mit dem Polizisten Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter) und Polizei-Seelsorger Dietrich Bredt-Dehnen über jene Kollegen gesprochen, die diese Unmenge von Daten und „abscheulichem Dreck“ (Forth) sichten und auswerten müssen.

Der Serverraum in der Gartenlaube. Foto: Polizei Münster / dpa

Dabei ist Hallaschka ist auch darauf eingegangen, dass der entscheidende Hinweis, der letztlich die Behörden in Deutschland alarmiert hatte, aus den USA gekommen war. „Hilft am Ende des Tages unser Datenschutz den Tätern, muss man das so drastisch sagen?“ Kriminalpolizist Fiedler offen: „Bisher jedenfalls. Zur Fairness gehört aber, dass das Kabinett eigentlich einen Entwurf verabschiedet hat, der jetzt beim Bundesrat liegt, der das zum Besseren führen soll.“

++ Kindesmissbrauch Münster/NRW: Schlimmer Verdacht der Polizei – „Wir werden nie...“ ++

Kripo-Beamter Fiedler kritisiert Datenschutzgesetz: „Da gibt es nicht viel zu erklären!“

Der Bundesvorsitzende Deutscher Kriminalbeamter weiter: „Wir warnen allerdings davor, das so zu verabschieden. Da würden wir uns wünschen, dass schon im Gesetzespaket die Meldung über technische Informationen wie die IP-Adresse enthalten sind, damit wir auch direkt ermitteln können. Das ist aus meiner Sicht ein total wichtiger Punkt, da gibt es nicht viel zu erklären.“

Moderator Steffen Hallaschka mit seinen Gästen Dietrich Bredt-Dehnen (Polizeiseelsorger) und Sebastian Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter). Foto: TV Now

Eins ist spätestens jetzt klar: Fiedler hat konkrete Vorschläge, redet nicht nur Wischi-Waschi. Hallaschka fragt, an wen man sich konkret wenden solle, falls man im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft sexuelle Gewalt oder Kindesmissbrauch verdächtigen würde.

Erst antwortet Polizei-Seelsorger Dietrich Bredt-Dehnen: „Auf jeden Fall immer die Stelle, die einem am nächsten liegt. Wenn Kindergarten-Eltern diesen Verdacht haben, dann sollen sie sich an die Kindergarten-Leitung oder an den Träger wenden. An das Jugendamt, an die Polizei – natürlich muss die Polizei informiert werden, die können das schon gut einschätzen, ob das einen berechtigten Hintergrund hat oder nicht. Das ist wirklich absolut wichtig, dass wir alle aufmerksamer werden.“

Polizist Fiedler macht Mängel deutlich: „Nicht Hunderte von Anlaufstellen“

Da grätscht ihm Fiedler dazwischen, spricht als erfahrener Kripo-Beamter: „Wobei man klar ergänzen muss: DIESES System ist optimierbar!“ Um dann Klartext zu sprechen und einen Appell an die Politik zu richten: „Wir würden uns wünschen, dass wir nicht Hunderte von diesen Anlaufstellen hätten. Wir haben versucht, den Vorschlag auf den Tisch zu legen, der lautet, dass wir in jedem Bundesland eine zentrale Stelle für Kinderschutz haben.“

Fiedler weiter: „Und da sollten Psychologen, Kinderärzte, Jugendamtssachbearbeiter, Polizisten und Staatsanwälte im Team arbeiten, um wirklich eine einzige Telefonnummer pro Bundesland zu haben. Das wäre ein bedeutender Schritt nach vorne.“

Botschaft angekommen! Jetzt seid ihr dran, geschätzte Politiker...