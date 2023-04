„Stern TV“: dm-Kundin spricht Problem an – jeder kennt es

„Stern TV“ deckt auf! Die RTL-Sendung nimmt Drogerie-Märkte genau unter die Lupe. Unter anderem verbringt ein Reporter einen Tag bei dm. Dort stößt er auf ein weit verbreitetes Problem. Du kennst es garantiert auch.

Duschgel, Deo, Haar-Shampoo, Müllbeutel und Glasreiniger: So könnte eine klassische Einkaufliste bei einem dm-Kunden aussehen. Doch bleibt es letztendlich auch wirklich bei den Produkten, die auf der Einkaufsliste stehen? In den meisten Fällen nämlich nicht! Das deckt jetzt auch eine „Stern TV“-Reportage zum Thema Drogeriemärkte auf.

„Stern TV“: Kundin kauft mehr, als sie eigentlich wollte

Bei vielen Kunden landet letztendlich viel mehr im Einkaufskorb, als eigentlich gedacht war und gebraucht wird – dieses Problem verdeutlicht auch eine dm-Kundin, die von dem „Stern TV“-Reporter in einer Filiale in Würzburg angesprochen wird. „Warum so früh im dm?“, will der Journalist zunächst von der Frau wissen. „Ich muss arbeiten und habe Milch gebraucht.“

Doch landete am Ende tatsächlich nur die benötigte Milch auf dem Kassenband? „Es war natürlich mehr, wie immer. Klassiker“, sagt die Kundin lachend. „Warum?“, hakt der Reporter bei der Frau nach. „Ich weiß auch nicht. Es zieht mich immer so ein bisschen magisch an quasi.“ „Stern TV“-Reporter: „Wir halten fest: Sie wollen Milch kaufen und was haben Sie gekauft?“

„Stern TV“: Experten erklären Phänomen

Letztendlich landete bei der dm-Kundin zwar die Milch im Korb – allerdings auch Kekse, Lipgloss und ein neues Make-Up. Über 15 Euro kostet alles zusammen. „Das ist aber viel für eine Milch“, meint der Reporter.

Doch wie schafft dm es, dass Kunden letztendlich mehr kaufen als sie eigentlich wollten? Ein Handelsexperte gibt Aufschluss. „Weil sie sich wohlfühlen. Schöne Atmosphäre, es ist kein klassisches Einkaufen, es ist ein Erlebnis, es ist ein Unterschied“. Besonders Frauen seien davon betroffen. Vielleicht achtes du bei deinem nächsten dm-Einkauf darauf, dass du dich an deine Liste hältst.