„Stern TV“ dreht in Gelsenkirchen: Bilder sind nichts für schwache Nerven

Gelsenkirchen ist schon lange nicht mehr das, was es mal war. Einst stolze Ruhrpott-Metropole, gilt die Stadt mittlerweile als eines der Sorgenkinder des Landes. Eine hohe Arbeitslosenquote, ein durchschnittliches Nettoeinkommen deutlich unter dem deutschlandweiten Vergleichswert. Gelsenkirchen hat Probleme. Und diesen wollte das Magazin „Stern TV“ nun auf den Grund gehen.

So begab sich „Stern TV“-Reporterin Carolin von der Groeben auf den Weg nach Gelsenkirchen, um hier die Doku „AfD-Hochburg im Ruhrpott: Was ist los in Gelsenkirchen?“ zu drehen. Eine Doku, die erschreckende Bilder zu Tage bringen soll.

„Stern TV“ dreht mitten in Gelsenkirchen

Fuhr von der Groeben doch auch nach Ückendorf, eine der ärmsten Ecken Gelsenkirchens. „Hier wohnen vor allem Osteuropäer, viele von ihnen Roma“, erklärt die „Stern TV“-Reporterin. Und weiter: „Es ist dreckig und vermüllt.“

Die Kamera zeigt zugemüllte Hinterhöfe, überlaufende Abfalltonnen. Aus den Fenstern hängen alte Sportschuhe, Mülltüten wurden einfach auf ein Vordach geworfen. Hier zu leben, das scheint nur schwer vorstellbar. Dennoch, so scheint es in der Stern-TV-Doku, die am 24. April 2025 auch bei YouTube hochgeladen wurde, sind die Menschen zufrieden.

Auch Trompeten-Willi in „Stern TV“-Doku dabei

Zufrieden ist auch Willi, der nur wenige Meter weiter wohnt. Der Mann ist stadtbekannt, handelt es sich doch um niemand geringeren als den Schalke-Fan Trompeten-Willy. Die Stadt habe sich verändert, berichtet der Schalker. „Es sind nicht mehr viele alteingesessene Gelsenkirchener hier“, so der Mann mit dem blau-weißen Herz, „hier sind ganz viele neue Mitbewohner hingekommen und die haben natürlich nicht das Verhältnis zu Gelsenkirchen und Schalke wie meine Person.“

Ein Punkt, den auch sein Mitbewohner Günni so sieht. Es sei mehr ein „nebeneinander her leben“, so der Gelsenkirchener, „kein Zusammenleben“. Zudem sei die Sicherheit verloren gegangen, so Willi. „Wer sich hier noch so sicher wie früher fühlt, der lügt“, ist sich Willi sicher.

Wie die Doku weitergeht? Das kannst du dir auf der YouTube-Seite von „Stern TV“ anschauen, dort ist die ganze Folge abrufbar.