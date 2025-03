Steffen Hallaschka deutlich: „Der Tod ist unberechenbar“

Spinnen, Dunkelheit, enge Räume, Höhe – all das sind Dinge, vor denen viele Menschen Angst haben. Während die einen sich per Konfrontation ihren Ängsten stellen, bevorzugen andere ein Vermeidungsverhalten, um ihre Angst in den Griff zu bekommen. Bei einer Sache ist beides jedoch schwer bis unmöglich: Angst vor dem Tod. Man

Am Ende eines jeden Lebens wartet der Tod. Der furchterfüllte Gedanke daran raubt vielen Menschen viele Stunden ihrer kostbaren Lebenszeit. Mit ihrer Doku „Sterben für Anfänger“ wollen Steffen Hallaschka und Olivia Jones die bestehenden Berührungsängste Schritt für Schritt abbauen, indem sie mit Klischees aufräumen und das Thema grundsätzlich ein wenig mehr enttabuisieren. Nun gibt es Neuigkeiten bezüglich der preisgekrönten Dokumentation!

Steffen Hallaschka und Olivia Jones machen eine einzigartige Reise

Die Doku-Reihe „Sterben für Anfänger“ war ein voller Erfolg! 2023 wurde sie sogar mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Daher sind die jüngsten Neuigkeiten umso erfreulicher – gemeinsam mit Olivia Jones begibt sich Steffen Hallaschka in einer zweiten Staffel erneut auf eine Reise, um mehr über den Tod und das Sterben zu lernen.

+++ RTL: Hiobsbotschaft für Steffen Hallaschka +++

In der neuen Staffel „Sterben für Anfänger 2“ begleiten die beiden den Tatortreiniger Thomas Kundt und stellen dabei fest, dass der Tod auch seine hässlichen Seiten mit sich bringt. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit ihrer Sterbevorsorge, sowie mit einer ihnen bis dato unbekannten Bestattungsform – der „Reerdigung“. Dabei soll ein Verstorbener innerhalb von 40 Tagen zu Erde werden.

Steffen Hallaschka und Olivia Jones sind hautnah dabei

Zudem erlebt Steffen Hallaschka auf einer Kinderkrebsstation hautnah mit, wie junge Menschen mit dem Thema Sterben umgehen. Olivia Jones lernt von der 23-jährigen India einiges über die Bedeutung eines Organspendeausweis, den die TV-Bekanntheit zu diesem Zeitpunkt selber nicht besitzt. Kann die junge Frau, die selber auf eine Spenderlunge wartet, Olivia Jones zum Umdenken bewegen?

Über das Format im Allgemeinen sagt Olivia: “ „Die erste Staffel von ‚Sterben für Anfänger‘ war für mich eine Art Schnupperkurs, und viele für mich schwierige Themen habe ich danach zu schnell wieder verdrängt. Aber nach den Erfahrungen jetzt blicke ich dem Sterben noch gelassener entgegen!“ Hallaschka erzählt: “ „Nach ‚Sterben für Anfänger‘ dachte ich, ich hätte alles gesehen. Aber der Tod ist unberechenbar: die neuen Begegnungen in der zweiten Staffel haben mich wieder immens erstaunt, erschüttert, vielfältig berührt und bereichert.“

Die zweite Staffel von „Sterben für Anfänger“ steht ab dem 9. April mit vier neuen, spannenden Episoden bei RTL+ zum Abruf bereit.