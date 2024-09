Steffen Henssler erreicht nach „Grill den Henssler“ unschöne Nachricht

Es war ein heißer Sonntagabend, als Steffen Henssler mit seinem Sommer-Special von „Grill den Henssler“ die Bildschirme zum Glühen brachte. Doch nicht alles lief so reibungslos wie ein perfekt gebratenes Steak. Während er sich in der Vox-Show gegen prominente Herausforderer behauptete, mischte im Hintergrund eine andere Show ordentlich auf.

Am 8. September startete das beliebte Sommer-Special von „Grill den Henssler“. In gewohnter Manier traten drei Prominente an, um den König der Küche vom Thron zu stoßen. Doch diesmal waren die Quoten keine würzige Beilage, sondern eher lauwarm.

„Grill den Henssler“: Für Vox wird es brenzlig

„Wer stiehlt mir die Show?“ konnte laut dem Medienmagazin „DWDL“ mit einem beeindruckenden Marktanteil von 21,0 Prozent der jungen Zuschauer dominieren. Trotz harter Konkurrenz und einer starken „Tagesschau“ im Ersten konnte die Show von ProSieben bei den 14- bis 49-Jährigen den heißen Sonntagabend für sich entscheiden.

Nicht ganz so erfolgreich verlief der Start der neuen „Grill den Henssler“-Staffel bei Vox, die zwar 1,14 Millionen Zuschauer erreichte, aber mit 6,0 Prozent Marktanteil klar hinter Joko Winterscheidts Show zurückblieb. Kabel Eins und RTLzwei spielten mit 3,4 Prozent für „Die Lieblingsmarken der Deutschen“ und 3,5 Prozent für „King Kong“ eher Nebenrollen.

Während ProSieben und Vox um die Quotenkrone kämpften, zeigte sich Sat.1 entspannt. In Der Sender profitierte offenbar davon, dass am Sonntagabend bei ProSieben, Vox und RTL keine großen Blockbuster ausgestrahlt wurden. So erreichte „Independence Day: Wiederkehr“ um 20.15 Uhr im Schnitt 1,68 Millionen Zuschauer und erzielte einen ausgezeichneten Marktanteil von 9,6 Prozent in der Zielgruppe.

Und dann sind da noch die unerschütterlichen Öffentlich-Rechtlichen. Mit der „Tagesschau“ und dem „Tatort“ bleiben die Klassiker einfach unschlagbar. Ganze 5,93 Millionen Zuschauer verfolgten die Nachrichten im Ersten, während der „Tatort“ knapp dahinter lag.