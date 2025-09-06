Stefanie Hertel spricht Klartext bei „Gefragt – Gejagt“– „Den wählen wir ab“

Am Samstagabend (6. September) zur beliebten Sendezeit steht für Quizfanatiker ein besonderes Highlight in der ARD an. In einer „Gefragt – Gejagt“-XXL-Ausgabe wird es prominent und spannend zugleich. Ganze 16 Stars aus dem deutschen Fernsehen treten die gefürchtete Quiz-Elite an.

In Vierer-Teams stehen sie Sebastian Klussmann, Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Thomas Kinne und Sebastian Jacoby gegenüber. Ob Schauspieler, Comedian, Sportexperte oder Moderator: hier zählt allein das Wissen! Doch schaffen es die Promis, das Preisgeld für den guten Zweck zu retten? Fest steht: Spannung ist garantiert!

Mit dabei sind unter anderem die Moderatoren Pinar Atalay, Jens Riewa und Panagiota Petridou, Sänger Max Giesinger, Ex-Fußballprofi Fredi Bobic und Sängerin Stefanie Hertel. Als Letztgenannte in der ersten Runde am Quizpult sitzt, macht sie bei der Jägerwahl kein Geheimnis aus ihrer Meinung.

„Gefragt – Gejagt“: Eine bunt gemischte Truppe macht den Anfang

Gemeinsam mit Axel Milberg, Elisabeth Lanz und Jens Riewa tritt sie in einem Vierer-Team gegen die Jäger-Elite an. Den Auftakt macht Schauspieler Axel Milberg. In der Schnellraterunde zeigt er sich solide und erspielt 2500 Euro.

Doch spätestens bei der Jägerwahl steigt die Spannung. Zur Auswahl stehen Adriane Rickel, Sebastian Klussmann und Sebastian Jacoby. Moderator Alexander Bommes warnt: „Das muss ich euch leider sagen: Er ist in diesem Jahr meine ich sogar ungeschlagen. Er ist mal wieder in der Form seines Lebens.“ Gemeint ist natürlich Sebastian Jacoby.

Vor einem Jäger haben sie gehörig Respekt

Axel Milberg kontert sofort: „Dann nehmen wir den nicht.“ Auch Sängerin Stefanie Hertel mischt sich entschieden ein: „Den wählen wir ab.“ Und Jens Riewa pflichtet ihr bei: „Den schließen wir aus.“

Doch was passiert? Wie es das Schicksal will nimmt ausgerechnet Jacoby auf dem Jägerstuhl Platz. Ob das Team jetzt kalte Füße bekommt oder ihnen gegen den „Quizgott“ ein genialer Schachzug gelingt, zeigt sich im Verlauf der Show.

Die gesamte Ausgabe läuft parallel in der ARD-Mediathek. Nach der Ausstrahlung ist auch noch abrufbar.