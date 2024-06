Stefanie Giesinger spricht offen über ihre Trennung – „Fand meine Gedanken richtig schlimm“

Mit ihrem Sieg der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2014 begann sie ihre Modelkarriere. Mittlerweile ist Stefanie Giesinger ein gern gesehener Gast auf jedem roten Teppich und macht auch als Influencerin eine gute Figur.

Ihr Privatleben hat Stefanie Giesinger in den letzten Jahren eher geheim gehalten. Mit ihrem Podcast „G-Spot“ gewährt das Model seinen Fans nun jedoch intime Einblicke in seine Gedankenwelt. In der neuesten Folge adressiert der „GNTM“-Star nun sogar seine Trennung im Jahr 2022.

Stefanie Giesinger zeigt sich verletzlich

Sie schienen ein Herz und eine Seele zu sein und ließen sich gemeinsam auf den roten Teppichen des Landes ablichten. Im Jahr 2022 gaben Stefanie Giesinger und ihr Partner Marcus Butler dann überraschend ihre Trennung bekannt. In ihrem Podcast „G-Spot“ spricht die Influencerin nun erstmals über das Liebes-Aus.

Über ihre Emotionen nach der Trennung berichtet Giesinger: „Mein ganzes Erwachsenenalter habe ich immer mit einer Person geteilt. Ich war die Freundin von. Alles, was ich in meinem Leben entschieden habe, habe ich mit dieser Person entschieden (…). Dann wurde ich Single und dann war es erst mal richtig gruselig. Ich fand es richtig schlimm, ich fand meine Gedanken richtig schlimm.“

In der ersten Zeit nach der Trennung konnte Stefanie Giesinger nicht allein sein. Das Model hat in diesen schweren Stunden jedoch viel über sich selber gelernt und erzählt: „Ich musste mich selbst daten, kennen und lieben lernen. Denn plötzlich gab es nicht mehr die Person, die mich vollkommen gemacht hat, ich musste alleine komplett sein.“ Die 27-Jährige scheint nun jedoch bereit dazu zu sein, sich neu zu verlieben.

Das Model berichtet nämlich: „Ich habe vor Kurzem (…) jemanden kennengelernt, den ich so toll finde. Ich habe Angst verletzt zu werden, ich habe Angst zu verletzten, ich habe Angst, mich selbst einzusperren. Ich bin schon so, dass ich nach der Person dann sehr süchtig bin.“ Mit ihrem neuen Schwarm scheint sich die Influencerin jedoch sehr wohl zu fühlen.

Ob Stefanie Giesinger in den kommenden Podcastfolgen näher auf ihre neue Liebe eingehen wird, bleibt abzuwarten. Aus ihrer vergangenen Beziehung scheint das Model auf jeden Fall einiges gelernt zu haben.