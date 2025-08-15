Ganz nackt! „GNTM“-Star Stefanie Giesinger flasht ihre Fans – „Hammer“

Stefanie Giesinger hat sich nach ihrem „GNTM“-Sieg im Jahre 2014 einen echten Namen in der Öffentlichkeit gemacht. Bei ihrem Triumph war sie einst 17 Jahre jung, doch heute hat sie sich zu einer reifen Frau entwickelt.

Dabei ist sie besonders facettenreich: Neben vielen Modelgigs war die 28-Jährige auch schon Teil von Musikvideos, wie Max Giesingers Hit „80 Millionen“ oder Filmen, wie in Matthias Schweighöfers Film „Der Nanny“.

Doch jetzt bringt der „GNTM“-Star seine Fans auf Instagram richtig zum Staunen. Mit einem pikanten Schnappschuss lässt sie vielen den Atem stocken: Sie zeigt sich, wie Gott sie schuf: vollständig nackt auf einem Holzsteg in einer atemberaubenden Panoramalandschaft.

„GNTM“-Star Stefanie Giesinger: Verführerische Posen

Mit den Worten „overthink mind“, was so viel bedeutet wie „übermäßiges Nachdenken“, wendet sich das Model an ihre große Instagram-Community.

In der Schwarz-Weiß-Fotostrecke zeigt sie sich entspannt, vollständig nackt, in verschiedenen Dehnposen. Die Aufnahmen sind aus der Ferne aufgenommen. Im Hintergrund stechen ein großer Fluss und eine traumhafte, idyllische Landschaft ins Auge.

Hier gelangst du zum Beitrag: https://www.instagram.com/p/DNWLcfZg_wI/?igsh=MWJwZm00MXd2ZWZrMg==

Ihre Fans sind hin und weg

Solche pikanten und verführerischen Einblicke gewährt sie ihren Anhängern nicht häufig. Und das wird sofort ersichtlich! Ihre große Community zeigt sich zutiefst fasziniert von diesen besonderen Aufnahmen. Das zeigt sich an zahlreichen Likes (24.500, Stand: 15. August 2025, 20.30 Uhr) und vielen begeisterten Reaktionen.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare: