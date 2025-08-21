„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“: Auch RTL ist im Manitu-Fieber

Stefan Raab und Bully Herbig präsentieren eine Liveshow im Wilder-Westen-Stil. „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu“ läuft am 23. August 2025 um 20.15 Uhr auf RTL.

Passend zum Kinostart der Fortsetzung „Das Kanu des Manitu“ erwartet die Zuschauer nach Informationen des Senders ein spannendes Event mit prominenten Gästen und Westerndekor. „Das Kanu des Manitu“ feiert riesige Erfolge und wird bei RTL zelebriert.

Promis und Western-Action bei RTL

In der Show treten TV-Stars gegen den Kandidaten an, der es zuvor schafft, drei Mitbewerber zu besiegen. Hochkarätige Gäste wie Jessica Schwarz, Rick Kavanian und Christian Tramitz sorgen für Spannung und Unterhaltung.

Parallel läuft das Event auch im RTL-Livestream auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung steht es ebenfalls dort bereit. Die Zuschauer erleben, wie Stefan und Bully um ein Preisgeld von 250.000 Euro kämpfen. Elton fungiert als Spielleiter, während Frank Buschmann die Battles kommentiert.

Wer holt den Sieg?

Die Show vereint Witz, Spannung und Wettkampfeifer. Die Gegner, etwa Handwerker oder Lehrer, stehen echten TV-Profis gegenüber.

Ob der Kandidat das Preisgeld abräumt oder Stefan und Bully gewinnen, bleibt spannend. RTL garantiert ein unterhaltsames und actiongeladenes Western-Fernseh-Highlight für alle Fans!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.





