TV-Hammer bei Stefan Raab – es passiert gleich vier Mal

Ja, er ist wieder zurück: Stefan Raab macht einmal mehr Shows und lässt es sich nicht nehmen, mit mehr Sendezeit denn je zurückzukehren. Erst am Dienstagabend (9. September) verkündete er auf Instagram sein großes Comeback auf RTL. Während zuvor noch Verwirrung darum herrschte, wann und in welchem Ausmaß seine neue Show – „Die Stefan Raab Show“ – gezeigt wird, gibt es jetzt Gewissheit.

Der Entertainer kehrt an gleich vier Tagen ins Free-TV zurück.

Stefan Raab kehrt zu RTL zurück

Wenn jemand weiß, wie man ordentlich die Werbetrommel rührt, dann ist es wohl Stefan Raab. Schon einige Tage zuvor verschwanden plötzlich Beiträge auf seinem Instagram-Account, hinzu kamen kryptische Videos. Nun ist klar: Der Showmaster feiert mit seiner eigenen Show ein Comeback auf RTL. Um die Spannung möglichst groß zu halten, verkündete er nur schrittweise, in welchem Umfang gesendet wird.

Und jetzt ist klar: Stefan Raabs neue Show läuft in der kommenden Woche (16. bis 19. September) nicht drei, sondern gleich viermal im TV – Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch am Freitag.

Stefan Raab übernimmt RTL-Programm

In einem Clip auf Instagram steht Stefan Raab neben einem Whiteboard, auf dem das Programm von RTL aufgelistet ist. Mit einem Federballschläger in der Hand erklärt er den fiktiven Mitarbeitern des Senders seinen Plan: „Dienstag, Mittwoch, Donnerstag läuft meine neue Show. Schauen wir uns den Freitag an…“ Und haut dann raus: „Ninja Warrior Germany? Das kann warten.“

++ auch interessant: „Princess Charming“: Wird die Staffel frühzeitig abgebrochen? ++

Die jeweiligen Primetime-Sendungen – „Sommerhaus der Stars“ am Dienstag und Mittwoch, „Was verdient Deutschland?“ am Donnerstag und jetzt auch „Ninja Warrior“ am Freitag – verschieben sich nun also nach hinten. Insgesamt 15 Minuten Sendezeit erhält Stefan Raab dann für seine Show. Danach geht es wie geplant mit dem Abendprogramm ab 20.30 Uhr weiter.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten kannst du hier nachlesen:

Brisant ist auch der Blick zur Konkurrenz. Denn dienstags um 20:15 Uhr läuft bei ProSieben „TV total.“ Eben jene Show, die Raab einst erfand und 16 Jahre lang selbst prägte. Dass seine neue Sendung ausgerechnet dagegen antritt, dürfte als klare Kampfansage an seinen ehemaligen Arbeitgeber verstanden werden.

Über die Inhalte hüllt sich Raab bisher in Schweigen. RTL lässt lediglich verlauten: „In seiner neuen, eigens auf ihn zugeschnittenen Show widmet sich Stefan Raab in jeder Ausgabe wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen und Ereignissen.“