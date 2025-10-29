Bei Stefan Raab: Jimi Blue Ochsenknecht verrät irres Jugenderlebnis – „Habe geschrien“

Am Mittwochabend (29. Oktober) zeigt RTL zur Primetime eine neue Ausgabe der „Stefan Raab Show“. Wie gewohnt präsentiert der Entertainer aktuelle gesellschaftliche Themen mit einer geballten Ladung an Humor und Scharfsinn. Zudem lädt er vielversprechende Acts ein und bietet den Zuschauern actionreiche Challenges.

Doch es gibt noch eine weitere Überraschung: Ab und zu ist ein prominenter Gast in seiner Show dabei. Diesmal ist es Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Er spricht über sein Leben in Dubai, seine Zeit im Gefängnis und die Herausforderungen als ehemaliger Kinderstar.

Stefan Raab gelingt es, Jimi Blue noch eine ganz andere Seite zu entlocken. Sie dürfte selbst viele seiner Fans überraschen. Nach den vielseitigen Erzählungen aus Jimi Blues Privatleben wirft Stefan Raab plötzlich eine Frage in den Raum.

Stefan Raab: Unerwartete Konfrontation im Studio

„Glaubst du daran, dass es Geister gibt?“, möchte der Entertainer auf einmal von ihm wissen. Jimi Blue antwortet: „Ja, ich habe auch schon meine Erfahrungen mit ihnen gesammelt.“ Als der Schauspieler zwölf Jahre alt war, erlebte er in England etwas Unglaubliches.

„Ich habe damals ein kleines Mädchen vor dem Spiegel gesehen. Da war auch meine Mutter mit im Zimmer. Ich habe geschlafen, mich voll erschrocken und geschrien“, gesteht er. „Ernsthaft jetzt?“, fragt Stefan Raab ihn völlig ungläubig. Er bejaht und gibt noch weitere verblüffende Einblicke: „Wir wurden zwei Tage evakuiert, weil das Hotel abgefackelt ist.“

Alle Infos zur aktuellen Ausgabe liest du unten

Im Studio macht sich danach schallendes Gelächter breit, doch Jimi Blue Ochsenknecht verzieht keine Miene. Es bleibt ungewiss, ob er wirklich an Geister glaubt. Und diese beängstigenden Momente vor mehreren Jahrzehnten erlebt hat. Stefan Raabs Reaktion spricht jedenfalls eine eindeutige Sprache. „Hör auf!“, brüllt der Entertainer lachend.

Doch wie kam der Entertainer auf diese unerwartete Frage? Und wird Jimi Blue Ochsenknecht noch weitere überraschende Details aus seinem Privatleben und seiner Vergangenheit preisgeben? All das wird am Mittwochabend (29. Oktober 2025) bei RTL beantwortet. Die gesamte Ausgabe ist übrigens vorab bei RTL+ verfügbar.





