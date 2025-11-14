Stefan Raab reagiert auf Haftbefehl-Doku – Fans sind auf 180

In den sozialen Netzwerken brodelt es wieder. Kaum lädt ein Promi ein neues Video hoch, diskutiert das halbe Internet über Sinn, Geschmack und Grenzen der Unterhaltung. Diesmal steht Stefan Raab im Mittelpunkt, der nach seinem Comeback häufiger mit pointierten Aktionen auffällt. Viele feiern diesen Humor, doch andere reagieren zunehmend genervt.

Raabs jüngster Clip löst eine Debatte aus, die nun auf Social Media für zahlreiche Reaktionen sorgt.

Stefan Raab reagiert auf Haftbefehl-Doku

In der „Stefan Raab Show“ greift der Moderator regelmäßig gesellschaftliche Themen auf und verbindet sie mit seinem vertrauten Humor. Dieses Konzept prägt auch das neue Video, das auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung veröffentlicht wurde und rasch die Runde machte.

Der Clip trägt den Titel „Netflix Doku über Florian Silbereisen.“ Zu Beginn heißt es: „Nach dem Erfolg von Babo.“ Anschließend erscheinen verschiedene Ausschnitte aus Silbereisens Karriere, arrangiert im Stil eines klassischen Netflix-Trailers. Viele User reagieren darauf mit eigenen Einschätzungen.

Raab-Zuschauer äußern Kritik

„Bei 9 Millionen Likes produzieren wir diese Doku wirklich!“, steht zusätzlich in der Bildunterschrift. Für einige wirkt das wie ein gewöhnlicher Social-Media-Teaser. Andere kommentieren mit deutlichen Worten und beschreiben das Video etwa als „lächerlich“ oder „geschmacklos.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Schwach sich so über das alles lustig zu machen… Raab hätte mal lieber im Ruhestand bleiben sollen.“

Mehrere Stimmen beziehen sich auch auf die echte Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl. Dort zeigt er sich offen, spricht über Drogenkonsum und persönliche Erfahrungen. Ein User fragt: „Eine ehrliche und authentische Doku über Haftbefehls Drogenkonsum – als Warnung und mit starker Botschaft an die heutige Jugend – so hopszunehmen?!“

„Babo – Die Haftbefehl-Story“ erschien am 28. Oktober auf Netflix. Die Produktion thematisiert sowohl seine Kindheit als auch seinen Umgang mit Ruhm. Kurz nach Veröffentlichung erreichte sie in mehreren Ländern Platz 1 der Charts und wurde breit diskutiert.