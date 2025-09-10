Stefan Raab lässt die Bombe platzen – Fans jubeln! „Habe richtig Gänsehaut“

Großes Comeback bei Stefan Raab! Der Entertainer meldet sich mit einer neuen TV-Show zurück. In einem Instagram-Clip kündigt er überraschend an: „’Die Stefan Raab Show‘ wird das neue Format heißen.“ In dem Video steht Raab vor einem Flipchart mit der Aufschrift „RTL-Programmplanung.“ Mit altbekanntem Humor lässt er die Bombe platzen.

„Huhu, liebe Grüße ins Sonderhaus … ähh … ins Sommerhaus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute: Meine neue Show läuft jetzt dienstags um 20:15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus … das ‚Sommerhaus der Stars.‘ Aber ich bereite euch gut darauf vor!“, erklärt der 58-Jährige in seinem Post.

Stefan Raab feiert TV-Comeback

Damit platziert Stefan Raab seine Rückkehr auf einem besonders prominenten Sendeplatz. „Das Sommerhaus der Stars“ gilt als eines der erfolgreichsten RTL-Formate und startet am 16. September in die neue Staffel. In allen Programmzeitschriften war der Termin bislang auf 20:15 Uhr angekündigt. Doch genau diesen Slot beansprucht Raab nun für sich.

Brisant ist auch der Blick zur Konkurrenz. Denn dienstags um 20:15 Uhr läuft bei ProSieben „TV total.“ Eben jene Show, die Raab einst erfand und 16 Jahre lang selbst prägte. Dass seine neue Sendung ausgerechnet dagegen antritt, dürfte als klare Kampfansage an seinen ehemaligen Arbeitgeber verstanden werden.

Show von Stefan Raab: Fans reagieren deutlich

Über die Inhalte hüllt sich Raab bisher in Schweigen. RTL lässt lediglich verlauten: „In seiner neuen, eigens auf ihn zugeschnittenen Show widmet sich Stefan Raab in jeder Ausgabe wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen und Ereignissen.“

Für viele Fans ist das schon Grund genug zur Vorfreude. „Wartet mal – der Meister ist zurück?“, kommentiert ein User ungläubig. Ein anderer jubelt: „Endlich. Sehr guter Name, verständlich und SO muss sie sein: Die Stefan Raab-Show!“ Ein Dritter bringt es auf den Punkt: „Oh cool, genau das, was wir erwarten, habe richtig Gänsehaut. Es wird alles wieder so schön wie früher.“

Raabs letzte Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million“ lief von September 2024 bis Juni 2025 auf RTL, blieb aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nun wagt der Entertainer einen neuen Anlauf.