Stefan Raab verkündet es – „Aus dem Programm genommen“

Aktuell ist Stefan Raab wohl so präsent im Fernsehen, wie schon lange nicht mehr. Die gesamte Woche unterhält der Entertainer in seinem viertelstündigen RTL-Format „Die Stefan Raab Show“ zur Primetime und rollt aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Themen auf.

Doch am Donnerstagabend (18. September) müssen die TV-Zuschauer eine Veränderung verkraften. Stefan Raab machte es am Mittwoch auf seinem Instagram-Account offiziell.

Stefan Raab macht auf Show-Änderung aufmerksam

Seine Show wird mit einem anderen Titel über die RTL-Bildschirme laufen. Kurzerhand taufte Stefan Raab sein viertelstündiges Format in „Die Dennis Schröder Show“ um. Was ist der konkrete Auslöser für diese plötzliche Wendung?

++ auch für dich interessant: Nach Sky-Verkauf an RTL – jetzt wird es richtig turbulent ++

Nach der starken Performance und dem Europameister-Titel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft begrüßt Stefan Raab keinen Geringeren als Dennis Schröder bei sich im Studio.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der Entertainer ein neues Logo seiner Show und die humorvolle Botschaft: „Meine Show wurde kurzfristig für morgen aus dem Programm genommen. Morgen kommt um 20.15 Uhr Die Dennis Schröder Show. Ich bin am Freitag wieder da. Hoffentlich.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Community reagiert sofort

Viele Instagram-User sind begeistert und feiern Stefan Raab. „Cooler Move, dem Welt- und Europameister die Primetime zu widmen! Verdient“, kommentiert ein männlicher Nutzer.

Ein weiterer merkt humorvoll an: „Raab verwirrt wieder alle. Wie geil!“ Ein Anderer hebt Basketball-Ass Dennis Schröder hervor. „Für einen Europameister darf man mal Platz machen“, lautet sein Urteil.

Schlussendlich wird es spannend: Gelingt dem Entertainer mit seinem besonderen Ehrengast ein neuer Quotenrekord? Am Freitag (19. September) wird diese brisante Frage aufgeklärt.