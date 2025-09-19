„Komplett schockiert!“: Reality-Star rechnet mit Stefan Raab ab

Stefan Raab (58) sorgt wieder für Gesprächsstoff. Doch diesmal sind viele Fans und sogar TV-Stars fassungslos.

Am Mittwochabend (17. September) lief die dritte Ausgabe der „Stefan Raab Show“ bei RTL. Und die hatte es in sich. Ganze vier Minuten lang flimmerte ein Penis über die Bildschirme. Live. Unzensiert. Mitten zur Primetime. Der australische Comedy-Act „Puppetry of the Penis“ formte mit seinem besten Stück Kunstwerke. Mal ein Küken, mal einen Hot Dog, mal einen Hamburger. Millionen Zuschauer trauten ihren Augen kaum.

Fans fassungslos über Stefan Raab

Auch Reality-Star Danni Büchner (47) war entsetzt. Im Interview mit „Kukksi“ erklärte sie: „Ich war erstmal komplett schockiert und dachte, das kann ja nicht sein, dass das um 20.15 Uhr im Fernsehen läuft. Und natürlich meine Kinder und viele andere Kinder sind um diese Uhrzeit noch wach. Ich kann es gar nicht in Worte fassen – ich bin einfach schockiert.“

+++ Stefan Raab verkündet es – „Aus dem Programm genommen“ +++

Für die Ex-Dschungelcamperin ist eine klare Grenze überschritten. „Ich verstehe, dass es vielleicht marketingmäßig gut war, weil jetzt jeder darüber spricht, aber auf welche Kosten? Auf Kosten von Kindern, die dort zufällig hereinschauen und jetzt total verstört sind.“

Schon kurz nach der Ausstrahlung meldete sich Daniela Büchner auch bei Instagram. Sie sei eigentlich ein großer RTL-Fan, doch diesmal war Schluss. „Also ganz ehrlich, ich hab grad die Stefan Raab Show gesehen… das war’s! Das war’s! Ich hab es gesehen bis heute, weil ich dachte: geil, Stefan Raab, den kennen wir alle. Aber DAS heute. Wow, wow, wow! Meine Tochter lief hier rum. Also bei aller Liebe…“

Doch nicht nur Büchner ist außer sich. Auch viele Zuschauer machten ihrem Ärger Luft. Auf Instagram heißt es: „Wie tief will man sinken? Stefan, geh lieber in Rente!“ Eine andere Userin schreibt: „Das Niveau sinkt weiter… was kommt als Nächstes?“