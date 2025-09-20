Stefan Raab: Nach Penis-Nummer – Jugendschützer sind bereits dran

Von der „Stefan Raab Show“ hatte sich RTL offenbar mehr erhofft. Bisher blieb der sehr große Erfolg des Comebacks von Entertainer Stefan Raab aus. Vielmehr sorgt die Nachwirkung eines Showmoments für Aufsehen.

In einer Folge der neuen Show am Mittwochabend (17. September) sorgte ein Auftritt unter dem Titel „The Puppetry of Penis“ für reichlich Diskussion. So präsentierte Stefan Raab einen Künstler, der vor Livepublikum Penis und Hoden zu teils skurillen Formen, beispielsweise einem Uhrenarmband, verbog.

Diese Szenen sorgten für einen großen Aufschrei des Publikums. Doch das ist noch lange nicht alles. Nun schaltete sich nämlich die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) ein.

Stefan Raab: Penis-Show löst Beschwerden aus

Schnell wurde deutlich: Im Internet zog der kuriose Gastauftritt in der „Stefan Raab Show“ zahlreiche Reaktionen nach sich. Während einige den Showmaster für seinen Mut lobten, reagierten andere sichtlich schockiert.

++ auch für dich interessant: Neue Show von Stefan Raab fällt bei Zuschauern durch – „Ist ja kaum auszuhalten“ ++

Doch damit ist die Sache nicht erledigt: Der Auftritt ruft nun die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) auf den Plan. Sie erhielt mehrere Beschwerden von RTL-Zuschauern.

Auf Nachfrage der „dpa“ erklärt die stellvertretende Direktorin Irena Schlesener: „Die NLM prüft im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Auftritt ‚The Puppetry of Penis‘ dahingehend, ob dieser einen Verstoß gegen die Bestimmungen der JMStV darstellt.“

Der kuriose Showmoment wird nun von der NLM geprüft

Nun soll festgestellt werden, ob die gezeigten Inhalte „über eine Geschmackslosigkeit hinaus auch entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte“ enthalten. Denn bekannterweise richtet sich die Show ja durch den Ausstrahlungszeitpunkt um 20.15 Uhr an Zuschauer ab 12 Jahren.

Weiter heißt es in dem NLM-Statement: „Wir bitten um Verständnis, dass diese Prüfung mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erfolgen muss.“ Daher sei das Ergebnis der Prüfung noch offen.

Während die lineare Ausstrahlung nun juristisch geprüft wird, richtet sich die Episode auf Abruf bei RTL+ an über 18-Jährige. Schlussendlich bleibt es offen, wie sich der Fall weiter entwickeln wird. Fest steht: Diese Szenen dürften wohl vielen Zuschauern lange in Erinnerung bleiben…