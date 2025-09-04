Stefan Raab teilt kurioses Video – Fans äußern Verdacht

Seit Mittwoch (3. September) rätseln Fans von Stefan Raab über seinen Instagram-Account. Über zwei Millionen Menschen folgen dem RTL-Star dort. Doch plötzlich sind alle Videos und Fotos verschwunden. Nur ein kurzes Video von knapp 40 Sekunden bleibt sichtbar. Alles schwarz, nur Rauschen im Hintergrund. Am Ende ist ein Lachen zu hören, das wie Stefan Raab klingt.

Fans haben bereits eine Vermutung, was dahinter steckt.

Stefan Raab sorgt für Spekulationen

Laut „Bild“-Informationen gibt es keinen traurigen Grund für das mysteriöse Video. Viele Fans vermuten eine Werbeaktion. Einige Instagram-Nutzer schreiben: „Da kommt etwas Großes.“ Manche spekulieren sogar über eine neue Show. Stefan Raab spielt hier offensichtlich mit Erwartungen. Die Aufmerksamkeit im Netz steigt.

Ein spannender Hinweis kommt vom Discounter Edeka. Stunden nach Stefan Raab postet das Unternehmen ebenfalls ein schwarzes Video. Es dauert 39 Sekunden, hat leicht andere Geräusche im Hintergrund, die an das Brutzeln in einer Pfanne erinnern. Am Ende ist ein lautes Rülpsen zu hören, statt eines Lachens.

Plant Stefan Raab mögliche Kooperation?

Die Verbindung zwischen Stefan Raab und Edeka könnte für Fans spannend sein. Vielleicht kündigt sich eine Zusammenarbeit an. Die Nutzer sind neugierig, wollen aber keine langen Hinhalte-Taktiken. Ein User kommentiert flapsig: „Wäre schön, wenn er damit sein Ende ankündigt.“ Stefan Raab selbst ist aber nach wie vor aktiv.

Mit RTL hat Stefan Raab erst im September 2024 einen Fünfjahresvertrag über angeblich 90 Millionen Euro unterschrieben. Eine Zusammenarbeit mit Edeka dementiert eine Sprecherin: „Nein, es besteht keine Zusammenarbeit.“ Dennoch bleibt die Online-Gemeinde gespannt, wie Stefan Raab die Aktion weiterentwickelt.

