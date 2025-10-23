Fans gehen auf Stefan Raab los: „So respektlos verhunzt“

Lust auf eine Zeitreise? Du brauchst nicht mal eine Zeitmaschine. Es reicht, einfach den Instagram-Account von Stefan Raab zu besuchen. Dort ist alles noch so, wie vor zwanzig Jahren. Glaubst du nicht?

Dann schau dir mal den aktuellen Instagram-Post des einstigen ProSieben-Moderators an. Darin geht Stefan Raab auf ein Video des Grafen von Unheilig ein, das dieser vor drei Wochen geteilt hatte, und in dem er seine Fans auffordert, den Song „Wunderschön“ mit ihm im Duett zu singen.

Stefan Raab nimmt Unheilig-Song auseinander

Scheinbar zählt sich Raab auch zu den Fans der Band und macht das Spiel mit. Jedoch anders als gedacht. Anstatt den echten Text zu performen, singt Raab seinen Klassiker „Wir kiffen“. Ein Gag, der nicht nur ein wenig altbacken wirkt, sondern auch bei den Followern auf wenig Gegenliebe stößt.

++ Gescheitertes ESC-Experiment – DARUM kooperiert ARD nicht mehr mit Stefan Raab ++

„So ein wunderschönes Lied vom Grafen und so respektlos verhunzt“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Oh man, werde endlich mal erwachsen. Lieder zu verhunzen, ist nicht mehr lustig. Geh wieder und nimm die guten Erinnerungen mit, solange noch welche vorhanden sind.“

„Wie kann man nur alles in den Dreck ziehen?“

Während ein weiterer Instagram-Follower schimpft: „Wie kann man nur alles in den Dreck ziehen? So ein tolles Lied verschandeln …“

Doch es gibt auch Fans, die Stefan Raab verteidigen. „Beste Version bisher“, witzelt eine Followerin. Und ein anderer ergänzt: „Er ist und bleibt der beste.“

Das sehen die TV-Zuschauer jedoch scheinbar anders. Seine Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ wurde nach nur einem Jahr abgesetzt. Und auch „Die Stefan Raab Show“ spielt bei den Quoten eher im Mittelfeld mit. Nur 0,64 Millionen Menschen wollten die Sendung am Mittwochabend (22. Oktober 2025) sehen, wie „Meedia“ berichtet. Ein Tiefstwert für den einst so beliebten und erfolgreichen Moderator.