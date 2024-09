Nach Stefan Raab Comeback – jetzt meldet sich der Anzeigenhauptmeister

Am 29. März 2024 ging ein Video von Stefan Raab viral, das Stefan Raab zusammen mit Elton in einem abgelegenen Wald zeigte. Der Clip sorgte für großen Wirbel um ein mögliches TV-Comeback. Nur wenige Tage später tauchte ein weiteres Video auf, das nicht für weniger Aufregung sorgte.

Niclas Matthei oder besser bekannt als der „Anzeigenhauptmeister“ veröffentlichte einen Clip, der ihn in fast identischer Wald-Kulisse zeigte. In einem herrenlosen Auto mit Kennzeichen „K“ wie Köln sowie den Initialen „SR“ für Stefan Raab brachte er die Gerüchteküche zum Brodeln.

Monatelang wurde gemunkelt, ob es sich bei dem Anzeigenhauptmeister um eine Kunstfigur von Stefan Raab handelt – und ob bald sogar Formate mit den beiden folgen könnten. Nun herrscht endlich Klarheit.

Machen Stefan Raab und der Anzeigenhauptmeister gemeinsame Sache?

Am Samstag (14. September) war es dann tatsächlich so weit und Stefan Raab feierte sein TV-Comeback bei RTL – natürlich mit einer großen Inszenierung. Zum dritten Mal stieg der 57-Jährige gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Ring. Und zum dritten Mal musste die TV-Legende eine Niederlage einstecken.

Zahlreiche Promis wie Comedian Cindy aus Marzahn, Hunde-Profi Martin Rütter, Dschungel-Moderator Jan Köppen oder auch Amira Aly (ehemals Pocher) mit Freund Christian Düren schauten sich aus nächster Nähe an, wie Raab eins auf die Nase bekam. Doch eine Person hätten manche TV-Zuschauer ebenfalls erwartet: den Anzeigenhauptmeister. Doch von ihm fehlte zumindest in der Arena im PSD Bank Dome in Düsseldorf jede Spur.

Alles nur ein Aprilscherz

Weit weg war der 18-Jährige aber nicht, wie er auf Instagram zeigte. „Da hinten findet gerade der Boxkampf statt und ich habe damit gar nichts zu tun. Der Anzeigenhauptmeister und Stefan Raab arbeiten nicht zusammen“, erklärte Matthei, während er auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand.

Bei dem Videoclip habe es sich um einen Aprilscherz gehandelt, der zusammen mit einer Hamburger Agentur entstanden sei. „Und ihr seid alle drauf hereingefallen“, freut sich der Knöllchenjäger. Während Raab tatsächlich einen fünfjährigen Exklusivvertrag mit RTL unterschrieben und weitere Formate angekündigt hat, geht auch der Anzeigenhauptmeister seiner Lieblingsbeschäftigung nach und ertappt Falschparker auf frischer Tat.