Stefan Raab testet Roland Kaisers Adventskalender – das 24. Türchen macht baff

Noch bevor der erste Schnee fällt, läutet Stefan Raab (59) schon mal die Adventszeit ein. Natürlich auf seine ganz eigene Art. In der neuesten Ausgabe von „Die Stefan Raab Show“ am Mittwochabend (12. November) hat sich der Entertainer zusammen mit Sidekick Elton (54) durch die wohl schrägste Auswahl an Adventskalendern getestet.

Den Anfang machte der „Roberto Geissini“-Kalender der Millionärs-Familie Geiss. Raab schüttelt, wiegt ihn in der Hand und verzieht das Gesicht. „Ganz schön leicht für den Preis – vielleicht ist da einfach nur Geld drin.“ Lacher im Publikum, doch der Spaß hört schnell auf, als der Entertainer den Kalender von Schlager-Legende Roland Kaiser (73) öffnet.

Stefan Raab knöpft sich Roland Kaisers Adventskalender vor

Hier soll’s Schokolade geben. Das dürfte eigentlich nach einer sicheren Nummer klingen. Doch beim großen Finale, Türchen Nummer 24, kommt die Enttäuschung: Ein winziges Schokokügelchen kullert heraus. Raab guckt ungläubig, lacht dann trocken: „Dann ist der Abend wohl gerettet.“ Der Kalender fällt bei „Stiftung Raabtest“ also durch.

Ganz anders läuft’s beim nächsten Produkt: einem Erotik-Kalender von Amorelie. Hier testet Elton mutig mit. Als er ein Türchen öffnet und zwei Fesseln herausspringen, ruft Raab: „Du hättest lieber eine Hundemaske gehabt!“ Das Publikum tobt.

Im RTL-Interview verrät Elton: „Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Adventskalender kreiert. Wenn da dann irgendwas nicht passt, ist es ärgerlich.“ Raab kontert trocken: „Echt, du findest das so kompliziert? Einfach jeden Tag ein Stück Schokolade!“ So einfach kann’s sein.

