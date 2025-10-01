Fordert ProSieben Stefan Raab heraus? Show-Duell lässt Staunen

ProSieben geht in die Offensive und legt sich allen Anschein nach direkt mit Stefan Raab an. Der Sender plant im Oktober ein Show-Feuerwerk am Mittwochabend, genau zur Primetime. Und damit läuft das Programm zeitgleich gegen die neue „Stefan Raab Show“ auf RTL.

Los geht es bereits am 8. und 15. Oktober. An diesen Abenden zeigt ProSieben „TV Total Interaktiv“. Moderator Sebastian Pufpaff wird dabei live mit der Community in Kontakt treten. Gesendet wird um 20:15 Uhr – genau parallel zur „Stefan Raab Show“.

ProSieben erklärt Raab den Quotenkrieg

Ab dem 22. Oktober setzt ProSieben dann auf ein weiteres Format. Komiker Chris Tall startet mit seiner Show „Chris du mich berühmt?“ in die Primetime. Geplant sind vier Folgen, jeweils mittwochs und jeweils rund zweieinhalb Stunden lang. Andrea Kaiser führt durch die Sendung. Als Gäste treten unter anderem Rick Kavanian, Eko Fresh, Vanessa Mai und Chris Tall selbst auf. Als Highlight winkt den Kandidaten eine Rolle in einem Kurzfilm.

+++ Max Mutzke über Stefan Raab: „Er ist der Kochlehrer“ +++

Ob ProSieben hier wohl den direkten Vergleich mit Stefan Raab will? Schließlich kehrte der Kultmoderator kürzlich mit der „Stefan Raab Show“ auf die Bildschirme zurück. Bei RTL läuft die Sendung vorab auf RTL+ und mittwochs im linearen TV. Zum Auftakt gab es sogar eine Eventwoche, in der Raab täglich 15 Minuten live sendete. Seit Ende September läuft das Format nun in voller Länge, mit wechselnden Themen und prominenten Gästen. Zum Start stand das Thema Bodybuilding im Mittelpunkt, Horst Lichter war als Gast dabei.

Die Quotenfrage bleibt nun spannend: Kann Chris Tall mit „Chris du mich berühmt?“ gegen die „Stefan Raab Show“ bestehen? Oder bleibt Raab ungeschlagen? Sicher ist nur, dass der Herbst den Zuschauern einen ungewöhnlich harten Show-Wettkampf beschert.