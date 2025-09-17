Neue Show von Stefan Raab fällt bei Zuschauern durch – „Ist ja kaum auszuhalten“

In dieser Woche gibt es bei RTL zahlreiche Programmänderungen zu verzeichnen. Der Grund dafür ist kein Geringerer als Stefan Raab, der mit seiner neuen Show an den Start geht.

Unter der Woche gehört die Primetime Moderator Stefan Raab – und das an jedem Abend. Um Punkt 20.15 Uhr begrüßt er das RTL-Publikum zu seiner 15-minütigen Sendung. Doch diese scheint nicht bei allen Zuschauern so gut anzukommen.

Stefan Raab mit neuer Show

Stefan Raab meldet sich mit einem neuen Format aus der Sommerpause zurück. Dort nimmt er sich 15 Minuten zur besten Sendezeit, um über „wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen und Ereignissen“ zu sprechen. Dafür schmeißt RTL gerne das komplette Programm um.

Die jeweiligen Primetime-Sendungen – „Sommerhaus der Stars“ am Dienstag und Mittwoch, „Was verdient Deutschland?“ am Donnerstag und jetzt auch „Ninja Warrior“ am Freitag – verschieben sich um 15 Minuten nach hinten. Doch wie kommt die neue Sendung bei den Zuschauern an?

Zuschauer äußern Kritik an Stefan Raab

Auf X äußern sich zahlreiche TV-Zuschauer zu der neuen Show des 58-Jährigen. Während einige sich gut von der Sendung unterhalten fühlen, kritisieren andere diese scharf. „Boah, dieses Format ist ja kaum auszuhalten. Total unlustig und unnötig in die Länge gezogen“, schreibt ein frustrierter Fan beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Ich bin seit Viva-Zeiten Fan von Stefan Raab, aber ihn so zu sehen, tut weh. Schlechte Gags, ständige Promo für andere Filme/Shows und dazu mal wieder Musik, die immer gleich klingt. Raab zerstört gerade sein eigenes Denkmal!“

Ein Dritter schreibt: „Okay, halten wir fest: RTL und Stefan Raab hatten die ganze Sommerpause Zeit, sich Gedanken zu machen, mit was Neuem sie an den Start gehen wollen – und herausgekommen ist diese Stefan Raab Show?“ Bleibt abzuwarten, ob die Zuschauer im Laufe der Woche nochmal ihre Meinung ändern.