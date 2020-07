Stefan Raab: Neue Show bei RTL – „Ich muss persönlich helfen“

Stefan Raab produziert eine neue Show!

Der Kult-Moderator wird diesmal allerdings nicht für ProSieben tätig sein. Vielmehr steht Stefan Raab ein Wechsel zur Mediengruppe RTL bevor.

Stefan Raab: Neue Late-Night-Show geplant

Wie RTL mitteilte, wird Raab noch in diesem Jahr eine Late-Night-Show für den Streamingdienst TVNOW produzieren. Der 53-Jährige wird dabei allerdings nicht selbst vor der Kamera stehen. Die Moderation der Show übergibt er in andere Hände.

Stefan Raab. Foto: imago images / Sven Simon

Das ist Stefan Raab:

Stefan Raab wurde am 20. Oktober 1966 in Köln geboren

Er ist Produzent, Komponist, Singer-Songwriter, Entertainer, Unternehmer, Moderator und Komiker

Bekannt wurde Raab durch Formate wie „tv total“ und „Schlag den Raab“

2015 beendete er seine aktive Fernsehkarriere

Seine Produktionsfirma „Raab TV“ produziert weiter TV-Formate

„Ich muss persönlich helfen“

Für Raab wird die neue Late-Night-Show die allererste Produktion für die Mediengruppe RTL sein. Zuvor war er hauptsächlich bei ProSieben zu sehen.

„Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen“, sagt der 53-Jährige. „Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen. Und da bin ich bei TVNOW genau richtig.“

Das Logo von TVNOW. Foto: TVNOW / dpa

Das ist TVNOW:

TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL

Er wurde im Januar 2007 unter dem Namen „RTLnow“ gegründet

Mit bis zu 5,95 Millionen Unique Usern ist TVNOW heute der stärkste deutsche Anbieter

Raab darf sich bei TVNOW austoben

„Stefan Raab hat in seiner langjährigen Karriere als Pionier und kreativer Kopf die gesamte deutsche Showlandschaft maßgeblich mitgestaltet“, sagt Henning Tewes. Er ist Co-Geschäftsleiter von TVNOW.

„Deshalb bieten wir ihm nur zu gerne den Spielplatz, auf dem er sich richtig austoben kann. Auch wenn er bereits angedroht hat, wirklich all das umzusetzen, was ihm an Ideen in den Kopf kommt. Denn genau das wünschen wir uns von ihm bei TVNOW.“ (nr)