Aus dem Nichts: Nächster ESC-Vorentscheid ohne Stefan Raab!

Das kam unerwartet! Die ARD plant den nächsten Vorentscheid für den Eurovision Song Contest – und zwar ohne Stefan Raab.

Der Südwestrundfunk (SWR) bestätigte am Mittwochabend, dass der Entertainer beim Vorentscheid 2026 keine Rolle spielt. Auch RTL ist raus. „ARD und RTL waren dazu im Gespräch und haben sich gemeinsam entschieden, für den ESC-Vorentscheid 2026 nicht zu kooperieren“, so der Sender

Stefan Raab nicht mehr beim ESC-Vorentscheid

Geplant ist nur noch eine einzige große Show. Keine Castings, keine Endlos-Runden, keine Raab-Show. Ende Februar soll im Ersten entschieden werden, wer für Deutschland zum ESC nach Wien fährt.

Dabei gilt Stefan Raab als einer der größten Erfolgsfaktoren in der deutschen ESC-Geschichte. 1998 schickte er Guildo Horn mit „Guildo hat euch lieb“ ins Rennen – Platz 7. 2000 trat er selbst mit „Wadde hadde dudde da?“ an – Platz 5. 2010 dann der Mega-Coup! Raab organisierte den Vorentscheid, entdeckte Lena Meyer-Landrut und führte sie zum ESC-Sieg in Oslo. Deutschlands letzter Triumph bis heute!

Doch 2015 zog sich Raab aus der Öffentlichkeit zurück. Erst 2024 kehrte er zurück – und schon 2025 saß er wieder beim Vorentscheid am Drücker. Sein Kandidat: das Geschwisterduo Abor & Tynna. Doch statt Sieg gab’s nur Platz 15. 2026 läuft alles ohne Raab. „Mit welchen Partnern eine deutsche Vorauswahl für die ARD umgesetzt wird, steht noch nicht fest“, heißt es vom SWR.

Ende Februar entscheidet eine einzige Show, wer für Deutschland nach Wien fährt. Im Mai steigt dann der große ESC in Österreichs Hauptstadt.

