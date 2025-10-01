Stefan Mross zieht in neues Zuhause: Der Grund ist rührend

Stefan Mross ist viel beschäftigt – Auftritte, Touren, Fernsehauftritte, so wie zuletzt noch bei „Immer wieder sonntags“. Da bleibt kaum Zeit, lange an einem Ort zu bleiben. Kein Wunder, dass der Entertainer und seine Frau Eva das Leben auf Rädern lieben, und mit dem Wohnwagen von Stadt zu Stadt fahren. Praktisch, denn so hat er sein Zuhause immer dabei. Oder besser: hatte!

Denn im Gespräch mit „Schlager.de“ verrät Stefan, dass sein letztes Wohnmobil inzwischen Geschichte ist. Dafür hat er schon ein neues Zuhause bezogen.

Stefan Mross hat kein Wohnmobil mehr – hier lebt er jetzt

„Das Wohnmobil habe ich nicht mehr. Das habe ich vor zwei Monaten wieder abgegeben“, erzählt Stefan Mross der Redaktion. Der Grund ist rührend: „Wir haben vor vier Monaten eine schnuckelige Wohnung in der Nähe von Traunstein bezogen, um ganz nah bei meiner Mama sein zu können. Wir wussten, dass es ihr nicht gut geht und da wollten wir bei ihr sein.“

Stephanie Mross verstarb im August aufgrund ihrer Demenzerkrankung. Ihre Söhne waren bis zuletzt an ihrer Seite. Besonders Stefan Mross hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter, die früher auch häufiger in seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ zu sehen war.

Doch wer denkt, dass Stefan jetzt sesshaft wird, irrt sich.

Stefan Mross kann nicht ohne Wohnmobil

„Das nächste Wohnmobil kommt bestimmt. Ganz bald sogar, denn wir haben ja die riesen Weihnachts-Tour vor uns. Da sind wir von Mitte November bis Ende Dezember in 36 Städten unterwegs und da brauche ich ein Heim bei mir. Da will ich in kein Hotel“, gibt der Entertainer zu. Seit 37 Jahren ist er auf der Bühne und Hotels kann er einfach nicht mehr sehen.

Bis dahin genießen Stefan und Eva die Zeit in ihrer neuen Heimatwohnung auf 75 Quadratmetern, mit Couch und Fernseher.

