Stefan Mross: Emotionaler Abschied von seiner Mutter Stefanie!

Stefan Mross verabschiedete sich vor Kurzem öffentlich und emotional von seiner geliebten Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstarb.

Auf der Bühne von „Immer wieder sonntags“ sang er für sie das Lied „Wer wäre ich ohne Dich“. Mit diesen Worten würdigte er ihre Bedeutung in seinem Leben.

Stefan Mross und die letzte Ruhe seiner Mutter

In einer sorgfältig gestalteten Beisetzungsfeier nahmen Stefan Mross, sein Bruder Klaus sowie enge Freunde und Familienangehörige Abschied.

Für die Brüder war es wichtig, den Blumen, besonders den Rosen aus „Mamas“ Garten, eine zentrale Rolle zu geben. Diese Blumen verbanden ihre Mutter stets mit Erinnerungen an den Vater.

Der Moderator sprach im Nachhinein von einem würdevollen Abschied. Er sagte exklusiv zu „BILD“: „Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama würdig verabschiedet.“ Die Feier, die in Traunstein, einem besonderen Ort für die Familie, stattfand, ließ alle noch einmal über ihre gemeinsame Zeit mit der Verstorbenen reflektieren.

Er würdigt den Familienzusammenhalt

Stefan Mross beschreibt den Tag der Beisetzung als bedeutend für die Familie. „Die ganze Familie stand gestern einfach zusammen“, erinnerte er sich. Er betonte, wie wertvoll es war, Familienmitglieder wiederzusehen und gemeinsame Erinnerungen an seine Mutter auszutauschen. Gerade diese Momente machten den Abschied zu einem besonderen Erlebnis.

In den letzten Jahren litt Stefanie Mross unter Demenz, was ihren Gesundheitszustand stark beeinträchtigte. Stefan Mross musste sie 2024 in ein Heim einweisen lassen, nachdem sie zuvor in einer Tagespflege gelebt hatte. Trotz allem beschreibt er ihre letzten Jahre als „ohne Schmerzen“ und voller Frieden.

Ihr Sohn schätzte insbesondere die Solidarität unter den Trauergästen und die gemeinsame Erinnerungskultur. „Wir haben uns einfach ausgetauscht, wie die Mama so war. Und das war sehr, sehr würdig für sie.“ Abschließend brachte die Zeremonie ihrer engsten Familie noch einmal Freude – ganz im Sinne der Verstorbenen.

