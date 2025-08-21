Stefan Mross trauert um seine Mutter – sie wurde 85 Jahre alt

Große Trauer bei Stefan Mross! Seine Mutter Stefanie ist im Alter von 85 Jahren gestorben, wie „Bild“ aus dem engsten Familienumfeld erfuhr. Sie lebte zuletzt in einem Seniorenheim in Oberbayern und war an Demenz erkrankt. Der Tod kam überraschend, Stefan Mross hatte nicht damit gerechnet. Stefanie Mross starb in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Der Sänger und TV-Moderator Stefan Mross soll tieftraurig sein. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Früher war sie häufig in seiner Sendung. Wenn sie nicht konnte, grüßte er sie vor laufenden Kameras. Sie unterstützte ihren Sohn bedingungslos und war immer für ihn da.

Stefan Mross trauert um seine Mutter

Im Herbst 2024 musste Stefan Mross seine Mutter ins Heim einweisen lassen, nachdem sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Zuvor lebte sie in einer Tagespflege-Klinik in Traunstein, Bayern. Mross besuchte sie regelmäßig und wollte für sie da sein. „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut“, sagte Stefan Mross zu „Bild.“

Er fügte hinzu: „Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause. Für meinen Bruder und mich ist es wichtig, dass es unserer Mama gut geht!“

Stefan Mross über die schwierige Situation

„Ich denke, für das Umfeld ist es schwieriger als für den Demenzkranken selbst. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, aber hat ihren Humor nicht verloren!“ Stefan Mross verbrachte viel Zeit mit ihr, saß liebevoll auf der Terrasse und kämpfte gemeinsam mit ihr gegen die Demenz.

Ob Stefan Mross am kommenden Sonntag seine Sendung „Immer wieder sonntags“ moderieren kann, ist noch unklar. Nach „Bild“-Informationen könnte Sängerin und Moderatorin Uta Bresan im Notfall einspringen. Stefan Mross und die Produktionsfirma „Kimmig Entertainment“ äußerten sich bislang nicht zu den Geschehnissen.

