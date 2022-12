Stefan Mross und Anna-Carina: Nach der Trennung kommt es plötzlich zur Schlammschlacht

Zwischen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator schiebt die Schuld sogar öffentlich seiner Ex-Frau in die Schuhe. Die setzt sich sofort zur Wehr.

Noch immer sorgt das geklaute Trennungsstatement von Stefan Mross und Anna-Carina für Diskussionen. Während die Sängerin mit der Beziehung abgeschlossen hat und sich bereits mit ihrem neuen Freund zeigt, tritt ihr Ex-Ehemann nach. Diese Behauptung kann er nicht auf sich sitzen lassen.

Anna-Carina zeigt neuen Freund – prompt hagelt es Kritik von Stefan Mross

Sechs Jahre sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ein Paar gewesen, zwei davon verheiratet. Seit der Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen hat es kein Paar mehr in der Schlagerszene gegeben, dass so sehr die Herzen der Zuschauer erwärmt hat wie der „Immer wieder sonntags“-Moderator und die Ex-DSDS-Kandidatin. Im November 2022 geben die beiden unerwartet ihre Trennung bekannt. Ein Schock für ihre Fans, die natürlich wissen wollen, was passiert ist.

In der Öffentlichkeit machen Stefan und Anna-Carina gute Miene zum bösen Spiel. Sie treten weiterhin als Duo auf, betonen, dass sie im Guten auseinandergehen. Doch nach einem zweiten gemeinsamen Statement und dem ersten offiziellen Instagram-Beitrag mit Anna-Carinas neuem Freund Daniel, scheint sich das Blatt zu wenden. Plötzlich übt Stefan Mross Kritik an seiner großen Liebe.

Stefan Mross will mit gemeinsamen Instagram-Post nichts zu tun haben

Auslöser für die öffentliche Schlammschlacht ist ein gemeinsamer Instagram-Post der Musiker. Ähnlich wie bei ihrem Trennungsstatement im November haben sich die Zwei auch dieses Mal wieder mit fremden Federn geschmückt. Während es im ersten Beitrag noch die Worte von RTL-Moderatorin Nazan Eckes gewesen sind, handelt es sich bei ihren neuen Aussagen um ein Zitat des NS-Widerstandskämpfers und Theologen Dietrich Bonhoeffer: „Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude.“

Im Fall von Stefan und Anna-Carina heißt es nun: „Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.“ Mit diesen Worten wollen sie ihr gemeinsames Kapitel abschließen, betonen dennoch: „Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als ‚Team‘ zu agieren.“ Als eine Einheit wirken die beiden derzeit allerdings nicht gerade. Gegenüber „Bild“ übt Stefan Mross sogar scharfe Kritik an seiner Ex.

Auf die Frage, warum sie sich schon wieder an Zitaten anderer Menschen bedient haben, erklärt er: „Das Statement kam von Anna! Ich habe sie vorher noch gefragt, ob es dieses Mal hoffentlich ihr Zitat ist.“ Die Schlagersängerin hingegen meint, dass das Bonhoeffer-Zitat eine gemeinsame Entscheidung gewesen sei. „Ich habe mich von einem Satz inspirieren lassen, was überhaupt kein Problem ist. Das Statement haben Stefan und ich gemeinsam abgestimmt und jeweils auf unseren Kanälen gepostet“, so Anna-Carina gegenüber „Bild“.