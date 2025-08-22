Stefan Mross trauert um seine Mama: Ersatz für „Immer wieder sonntags“ steht

Große Trauer bei Stefan Mross (48)! Die Mutter des Schlagerstars ist im Alter von 85 Jahren plötzlich verstorben. Kein Wunder also, dass Mross die Moderation von „Immer wieder sonntags“ am 24. August absagen muss. Doch an seiner Seite zeigt sich nun eine Frau, die ihn seit Jahrzehnten begleitet: Seine Ex-Frau Stefanie Hertel (44).

Die Nachricht hat Mross tief getroffen. Seine Mutter, Stefanie Mross, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Sie litt an Demenz und verbrachte ihre letzten Jahre in einem Pflegeheim. Für den Entertainer war sie immer Rückhalt, sein größter Fan. Entsprechend groß ist die Lücke, die sie nun hinterlässt.

Schwere Stunden für Stefan Mross

Eine Liveshow zu stemmen? Für Stefan in diesen schweren Stunden undenkbar. Der SWR bestätigt gegenüber „Schlager.de“: „Stefan Mross wird an diesem Sonntag (24. August) nicht „Immer wieder sonntags“ moderieren. Der Sänger und Moderator nimmt sich eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein. Grund ist der Tod seiner Mutter. An seiner Stelle wird an diesem Sonntag Stefanie Hertel durch die Sendung führen. Sie wird dabei unterstützt von Uta Bresan.“

+++ Stefan Mross trauert um seine Mutter – sie wurde 85 Jahre alt +++

Dass Hertel einspringt, ist kein Zufall. Mross selbst soll den Wunsch geäußert haben, dass seine Ex-Frau ihn vertritt. Mross und Hertel haben nicht nur eine gemeinsame Tochter, sondern auch viele Jahre zusammen auf der Bühne gestanden. Und: Hertel ist selbst Profi am Moderationspult. Von „Wenn die Musi spielt“ bis „Gartenparty der Stars“. Sie kennt das Showgeschäft wie ihre Westentasche.

Erst kürzlich war sie selbst Gast bei „Immer wieder sonntags“. Jetzt tritt sie hier nicht als Sängerin auf, sondern als Retterin in der Not.