„Ich bin etwas nervös“ – Stefan Mross ändert Ablauf bei „Immer wieder sonntags“

Ein letztes Mal in dieser Saison begrüßt Stefan Mross das Publikum zu „Immer wieder sonntags“. Doch die ARD-Show beginnt nicht wie gewohnt mit dem Titelsong, der vom Moderator gesungen wird. Dieses Mal startet die Sendung mit emotionalen Worten des 49-Jährigen.

Das sehen die Fans von „Immer wieder sonntags“ auch nicht alle Tage. Statt singend die Show zu eröffnen, kommt Stefan Mross erstmal ohne Musik auf die Bühne gelaufen. Mit tosendem Applaus wird er vom Publikum empfangen, was ihn sichtlich berührt.

„Es wird heute eine etwas andere Sendung. (…) Ich bin etwas nervös, muss ich sagen. Es kommen so viele Emotionen auf uns zu“, kündigt er an. Und das hat einen traurigen Hintergrund: Stefan Mross trauert um seine Mutter, die vor wenigen Wochen im Alter von 85 Jahren verstorben ist. In der Sendung erinnert er an einigen Stellen an seine Mama und kämpft dabei mit den Tränen.

Das sind die Gäste von „Immer wieder sonntags“ am 31. August:

Beatrice Egli

Fantasy

Nicole

Inka Bause

Alina

Pupo

Ronja Forcher

Julian David

Maximilian Arland

Markus Wolfahrt

Nach den emotionalen ersten Minuten startet der Moderator dann einfach noch mal von vorn. „Ich gehe jetzt nochmal hinter die Bühne und dann tun Sie bitte so, als hätten Sie mich noch nie gesehen“, scherzt Stefan Mross. Gesagt – getan: Kurz darauf ertönt das gewohnte Intro aus den Boxen.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross aktuell immer sonntags ab 10.03 Uhr. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie nach der Ausstrahlung in der Mediathek streamen.