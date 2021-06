Stefan Mross: Ehefrau Anna-Carina überglücklich – „Tolle Neuigkeiten“

Endlich geht es wieder los. Bereits am kommenden Sonntag dürfen sich die Fans wieder auf neue Folgen von „Immer wieder sonntags“ freuen. Neben Moderator Stefan Mross, der natürlich auch in diesem Jahr wieder durch den ARD-Klassiker führen wird, wird auch Mross' Frau Anna-Carina Woitschak auf der Bühne stehen.

Doch das ist nicht die einzige tolle Nachricht von und für Stefan Mross' Frau Anna-Carina Woitschak.

Stefan Mross: DIESE Nachricht seiner Frau Anna-Carina Woitschak sorgt für strahlende Fans

Auf Instagram teilte die 28-Jährige ein Foto von sich im kurzen roten Outfit, schreibt dazu: „Es gibt ganz viele tolle Neuigkeiten meine Lieben! Ich darf freudig verkünden, dass am 13.06. mein Song 'Einmal unendlich' live TV Premiere bei 'Immer wieder sonntags' feiert! Am 09.06. sind wir live zu Gast in der SWR Landesschau und am 12.06. gibt's meinen Song 'Das Leben wartet nicht auf uns' in voller Länge beim 'Schlagerspass' mit ANDY um 20:15 Uhr im SWR.“

-----------------------

Das ist ‚Immer wieder sonntags‘

'Immer wieder sonntags' wird seit 1995 ausgestrahlt

Erster Moderator war Max Schautzer. Darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name 'Immer wieder sonntags' spielt auf den gleichnamigen Hit von Cindy und Bert an

In die Show kommen die Stars der Schlager- und Volksmusikszene

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren auch schon bei Stefan Mross

----------------

Ordentlich was zu tun also für Anna-Carina. Doch die hübsche Schlagersängerin scheint sich arg zu freuen. Das tun natürlich auch die Fans. So schreibt eine Followerin: „Das ist ja super, liebe Anna. Wunderschön dich so oft im Fernsehen zu sehen. Ich freue mich schon heute auf die Sendungen.“ Und ein anderer Fan fügt an: „Wow, liebe Anna, das sind doch endlich wieder super News. Ich freue mich schon mega drauf.“

------------------

------------------

