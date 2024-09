Stefan Mross: Kurz nach dem „Immer wieder sonntags“-Finale erreicht ihn die Nachricht

Am Sonntagmorgen (8. September) begrüßte Moderator Stefan Mross sein Publikum zur letzten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ in der Saison 2024. Zum vorerst letzten Mal wurde im Europa-Park gefeiert und getanzt, was das Zeug hält.

Da konnte nicht einmal das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Doch kann die ARD mit Stefan Mross und der Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ auch immer wieder bei den Zuschauern punkten? Ein Blick auf die Quote bringt Klarheit.

Stefan Mross hat Grund zur Freude

Seit nun 20 Jahren steht ARD-Moderator Stefan Mross für „Immer wieder sonntags“ vor der Kamera. Während der Saison unterhält er die Zuschauer im Europa-Park gemeinsam mit seinen Gästen und verschiedenen Show-Acts. Die Stimmung im Publikum ist immer grandios. Doch haben auch die TV-Zuschauer Spaß an dem Kult-Format?

Wirft man einen Blick auf die Einschaltquoten wird schnell klar, dass „Immer wieder sonntags“ immer noch sehr beliebt zu sein scheint. Zum Staffelfinale schalteten laut Berichten des Branchenmagazins DWDL durchschnittlich 1,32 Millionen für Stefan Mross und seine Gäste ein. Und das ist nicht die einzig gute Nachricht für das Team.

Die ARD tut gut daran, immer wieder auf Stefan Mross und das Kult-Format zu setzen. Das Finale konnte einen beachtlichen Marktanteil von 17,1 Prozent einfahren. Das Besondere daran: es handelt sich dabei um den zweitbesten Wert der gesamten diesjährigen Staffel von „Immer wieder sonntags“!

Doch jetzt ist erstmal Schluss. Stefan Mross verabschiedet sich mit „Immer wieder sonntags“ in den Herbst. Wann genau sich die Zuschauer auf die Saison 2025 freuen dürfen, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.