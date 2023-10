Stefan Mross: Diesen Auftritt hätte es so niemals geben sollen

Das war so nicht geplant: „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross stand beim Auftakt seiner „Immer wieder Schlager“-Tour auf der Bühne. So weit, so gut. Doch dann passierte etwas, was eigentlich nie hätte passieren sollen…

Plötzlich stand der „Immer wieder sonntags“-Moderator mit seiner Freundin Eva Luginger (35) auf der Bühne! Zusammen schmetterten sie den Hit „Fang das Licht“, welchen Karel Gott 1985 zusammen mit Darinka (heute 50) trällerte. Dabei schmachteten sich die beiden Verliebten vor rund 200 Zuschauern an.

Eva und Stefan wollte niemals gemeinsam singen

Eigentlich total romantisch! Doch wie die „Bild“ berichtet, hätte es diesen Auftritt so eigentlich nie geben sollen. Der Grund: Eva kündigte vor einiger Zeit an, dass sie niemals mit Stefan Mross zusammen singen wolle. Das tat nämlich bereits seine Ex Anna-Carina Woitschack (30).

„Ich will bei Stefan die Frau im Hintergrund bleiben und mich um alles kümmern. Ich habe ja einen ähnlichen Werdegang wie meine Vorgängerin und möchte nicht, dass spekuliert wird, dass ich nur wegen meiner Karriere mit Stefan zusammen bin“, sagte Eva gegenüber der „Bild“.

So erklärt sich Stefan Mross

Eigentlich war auch Anna-Carina Woitschack als Sängerin und Duett-Partnerin für die Tournee mit Stefan eingeplant gewesen. Doch nach dem Beziehungsende war das nicht mehr möglich. Anna-Carina wurde durch die Sängerin Nicki („Wenn i mit Dir tanz“) ersetzt. Doch auch Nicki fehlte zum Tourauftakt.

Stefan Mross: „Normalerweise wäre die bayrische Schlagerikone Nicki mit auf der Bühne gewesen und hätte mit mir gesungen. Doch durch eine kurzfristige Erkrankung von ihr sprang Eva ein.“ Man darf gespannt sein, ob man die beiden demnächst öfter im Duett hören wird – anders als zu Beginn der Beziehung geplant.