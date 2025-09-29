Doppelmord in Stefan Mross‘ Familie – wieso stoppte niemand diesen Killer?

Schlagerstar Stefan Mross muss einen traurigen Schicksalsschlag verkraften: Im August verstarb seine geliebte Mutter Stefanie. Ein weiterer, schlimmer Verlust. Auch 2021 wurde das Leben des Sängers und seiner Familie auf tragische Weise erschüttert.

Im Mai 2021 sind Stefan Mross‘ Cousine Helga und Tante Ingrid ermordet worden. Kaltblütig erschossen – im Vorgarten ihres eigenen Zuhauses. Eine Tragödie, die die Schlagerwelt erschütterte. Und bis heute bleibt eine Frage offen: Hätte der Doppelmord an Helga und Ingrid verhindert werden können?

„SoKo Schlager“: Der Fall Mross

In der aktuellen Folge von “SoKo Schlager” blicken Bettina Steinke und Janina Kirsch auf diesen brutalen Doppelmord. Die Podcast-Hosts haben sich die Spurenlage, das Profil des Täters und die dramatische Vorgeschichte ganz genau angeschaut. Und eins steht fest: Diese Folge hat Gänsehaut-Faktor.

Bettina Steinke & Janina Kirsch nehmen sich in “Soko Schlager” den Fall Mross vor. Foto: SoKo Schlager

“SoKo Schlager”: Immer donnerstags – auf Spotify, Amazon Music, Apple und in der Schlager.de-App.

Kontakt und Feedback:

Habt ihr Hinweise, Feedback oder Fragen zum Fall Mross? Schreibt uns gern per Mail oder über Social Media!